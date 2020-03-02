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"تعليم الرياض" يعلن بدء الدوام الصيفي بهذا الموعد .. هنا توقيت الاصطفاف

أكّد السعي الدائم لبذل كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب سائلاً الله لهم التوفيق

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ ببدء الدوام الصيفي في جميع مدارس تعليم الرياض للبنين والبنات والمحافظات التابعة لها، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 13 / 7 / 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي؛ أنه وفقاً للدوام الصيفي ستكون بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:00 صباحاً، مؤكداً سعي الإدارة الدائم لبذل كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات سائلاً الله لهم التوفيق.

وزارة التعليم الدوام الصيفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" يعلن بدء الدوام الصيفي بهذا الموعد .. هنا توقيت الاصطفاف
سبق

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ ببدء الدوام الصيفي في جميع مدارس تعليم الرياض للبنين والبنات والمحافظات التابعة لها، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 13 / 7 / 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي؛ أنه وفقاً للدوام الصيفي ستكون بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:00 صباحاً، مؤكداً سعي الإدارة الدائم لبذل كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات سائلاً الله لهم التوفيق.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
12:05 PM

"تعليم الرياض" يعلن بدء الدوام الصيفي بهذا الموعد .. هنا توقيت الاصطفاف

أكّد السعي الدائم لبذل كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب سائلاً الله لهم التوفيق

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,597

وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ ببدء الدوام الصيفي في جميع مدارس تعليم الرياض للبنين والبنات والمحافظات التابعة لها، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 13 / 7 / 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي؛ أنه وفقاً للدوام الصيفي ستكون بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:00 صباحاً، مؤكداً سعي الإدارة الدائم لبذل كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات سائلاً الله لهم التوفيق.

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