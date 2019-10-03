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القوات البحرية تستعد لتنفذ التمرين المختلط (جسر - 20) و(أمواج - 4)

في مياه الخليج العربي يوم الأحد القادم

تستعد القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي لإطلاق مناورات التمرين البحري المختلط ( جسر - 20 ) والمسنود (أمواج -4 ) المتزامنين بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي متمثلاً بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة وسلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك يوم الأحد القادم الموافق (1441/02/07هـ) في منطقة عمليات الأسطول الشرقي في مياه الخليج العربي.

ويهدف التمرينان إلى تأمين وحماية المياه الإقليمية في الخليج وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة وتعزيز وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة في مملكة البحرين الشقيقة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة.

ويشتمل التمرينان على عدد من الفرضيات العسكرية، التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.

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القوات البحرية تستعد لتنفذ التمرين المختلط (جسر - 20) و(أمواج - 4)
سبق

تستعد القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي لإطلاق مناورات التمرين البحري المختلط ( جسر - 20 ) والمسنود (أمواج -4 ) المتزامنين بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي متمثلاً بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة وسلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك يوم الأحد القادم الموافق (1441/02/07هـ) في منطقة عمليات الأسطول الشرقي في مياه الخليج العربي.

ويهدف التمرينان إلى تأمين وحماية المياه الإقليمية في الخليج وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة وتعزيز وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة في مملكة البحرين الشقيقة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة.

ويشتمل التمرينان على عدد من الفرضيات العسكرية، التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
08:04 PM

القوات البحرية تستعد لتنفذ التمرين المختلط (جسر - 20) و(أمواج - 4)

في مياه الخليج العربي يوم الأحد القادم

ارشيفية
A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,192

تستعد القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي لإطلاق مناورات التمرين البحري المختلط ( جسر - 20 ) والمسنود (أمواج -4 ) المتزامنين بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي متمثلاً بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة وسلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك يوم الأحد القادم الموافق (1441/02/07هـ) في منطقة عمليات الأسطول الشرقي في مياه الخليج العربي.

ويهدف التمرينان إلى تأمين وحماية المياه الإقليمية في الخليج وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة وتعزيز وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة في مملكة البحرين الشقيقة، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة.

ويشتمل التمرينان على عدد من الفرضيات العسكرية، التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.

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