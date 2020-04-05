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أقلّ حصيلة وفيات خلال أسبوعين.. "كورونا" يقضي على 525 إيطاليًّا في يوم

ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء إلى 21.815

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم (الأحد)، أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 525 حالة إلى 15887، وذلك في أقل حصيلة يومية للوفيات خلال أكثر من أسبوعين، كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.

وارتفع عدد من تماثلوا للشفاء بين المصابين الأوائل في إيطاليا إلى 21815، مقارنة بعددهم أمس وهو 20996.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948 من 124632 أمس. وهي زيادة أقل من مثيلتها في اليوم السابق؛ الأمر الذي يعزز مؤشرات على أن منحنى المرض وصل إلى مرحلة الثبات بعد قرابة شهر من قرار اتخذته الحكومة في التاسع من مارس (آذار)، بفرض العزل العام في عموم البلاد؛ وفقًا لـ"رويترز".

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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أقلّ حصيلة وفيات خلال أسبوعين.. "كورونا" يقضي على 525 إيطاليًّا في يوم
سبق

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم (الأحد)، أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 525 حالة إلى 15887، وذلك في أقل حصيلة يومية للوفيات خلال أكثر من أسبوعين، كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.

وارتفع عدد من تماثلوا للشفاء بين المصابين الأوائل في إيطاليا إلى 21815، مقارنة بعددهم أمس وهو 20996.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948 من 124632 أمس. وهي زيادة أقل من مثيلتها في اليوم السابق؛ الأمر الذي يعزز مؤشرات على أن منحنى المرض وصل إلى مرحلة الثبات بعد قرابة شهر من قرار اتخذته الحكومة في التاسع من مارس (آذار)، بفرض العزل العام في عموم البلاد؛ وفقًا لـ"رويترز".

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:39 PM

أقلّ حصيلة وفيات خلال أسبوعين.. "كورونا" يقضي على 525 إيطاليًّا في يوم

ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء إلى 21.815

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم (الأحد)، أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 525 حالة إلى 15887، وذلك في أقل حصيلة يومية للوفيات خلال أكثر من أسبوعين، كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.

وارتفع عدد من تماثلوا للشفاء بين المصابين الأوائل في إيطاليا إلى 21815، مقارنة بعددهم أمس وهو 20996.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948 من 124632 أمس. وهي زيادة أقل من مثيلتها في اليوم السابق؛ الأمر الذي يعزز مؤشرات على أن منحنى المرض وصل إلى مرحلة الثبات بعد قرابة شهر من قرار اتخذته الحكومة في التاسع من مارس (آذار)، بفرض العزل العام في عموم البلاد؛ وفقًا لـ"رويترز".

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