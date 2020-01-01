النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس "هيئة الرياضة" يجتمع برؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم

تم استعراض متطلباتهم ومقترحاتهم وكل ما يتعلق بالمسابقات والأنشطة الرياضية

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض برؤساء أندية الدرجة الأولى، بحضور معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين السعودي مسلي آل معمر.

وتم خلال الاجتماع استعراض متطلبات ومقترحات رؤساء أندية الدرجة الأولى، وكل ما يتعلق بالمسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة التي تشارك فيها أندية الدرجة الأولى، وفي مقدمتها مسابقات كرة القدم بمختلف فئاتها، ومسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، إضافة إلى إطلاع رئيس مجلس إدارة الهيئة على الجوانب المالية لأندية الدرجة الأولى، وما تقوم به رابطة دوري المحترفين تجاه أندية الدرجة الأولى، ومتطلبات المرحلتَيْن الحالية والمقبلة من الموسم الرياضي 2019 / 2020.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الهيئة العامة للرياضة أندية الدرجة الأولى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس "هيئة الرياضة" يجتمع برؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم
سبق

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض برؤساء أندية الدرجة الأولى، بحضور معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين السعودي مسلي آل معمر.

وتم خلال الاجتماع استعراض متطلبات ومقترحات رؤساء أندية الدرجة الأولى، وكل ما يتعلق بالمسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة التي تشارك فيها أندية الدرجة الأولى، وفي مقدمتها مسابقات كرة القدم بمختلف فئاتها، ومسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، إضافة إلى إطلاع رئيس مجلس إدارة الهيئة على الجوانب المالية لأندية الدرجة الأولى، وما تقوم به رابطة دوري المحترفين تجاه أندية الدرجة الأولى، ومتطلبات المرحلتَيْن الحالية والمقبلة من الموسم الرياضي 2019 / 2020.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
08:17 PM

رئيس "هيئة الرياضة" يجتمع برؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم

تم استعراض متطلباتهم ومقترحاتهم وكل ما يتعلق بالمسابقات والأنشطة الرياضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,351

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض برؤساء أندية الدرجة الأولى، بحضور معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين السعودي مسلي آل معمر.

وتم خلال الاجتماع استعراض متطلبات ومقترحات رؤساء أندية الدرجة الأولى، وكل ما يتعلق بالمسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة التي تشارك فيها أندية الدرجة الأولى، وفي مقدمتها مسابقات كرة القدم بمختلف فئاتها، ومسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، إضافة إلى إطلاع رئيس مجلس إدارة الهيئة على الجوانب المالية لأندية الدرجة الأولى، وما تقوم به رابطة دوري المحترفين تجاه أندية الدرجة الأولى، ومتطلبات المرحلتَيْن الحالية والمقبلة من الموسم الرياضي 2019 / 2020.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة