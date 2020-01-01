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إطلاق منصة "سايبر هب" لدعم قدرات طلاب الجامعات بمجالات الأمن السيبراني

"المرزوقي": وزارة التعليم تتعاون مع كل مبادرة إيجابية تخدم الوطن والمواطن

أكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي أن شراكة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني مع الجامعات سيحقق الكثير من الأهداف للاتحاد والجامعات وأهداف وطنية بالدرجة الأولى كدعم الكادر الوطني السعودي ورفع الكفاءة المحلية في مجال الأمن السيبراني ورفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني.

وفي التفاصيل، أطلق الدكتور "المرزوقي"، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني، أمس مبادرة دعم الأندية الطلابية بالأمن السيبراني في الجامعات السعودية، وذلك في مقر وزارة التعليم بالمعذر.

وأوضح "المرزوقي" أن هذه المبادرة تعنى بدعم الأندية داخل الجامعات الحكومية والأهلية في مجال الأمن السيبراني عبر إقامة دورات تدريبية من الشركات العالمية المتخصصة ومنصات ومسابقات.

وأضاف: أن وزارة التعليم تتعاون مع كل مبادرة إيجابية تخدم الوطن والمواطن في قطاع التعليم وغيره وهذا ما يوجه به دوما معالي الوزير.

من جهته، قدم المهندس "القني" الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومسؤولي وزارة التعليم والجامعات السعودية على تعاونهم مع برامج الاتحاد السيبراني، مؤكداً أن نجاح هذه المبادرة يرتكز على أهمية الشراكة الفاعلة مع الوزارة والجامعات.

وقال "القني" إن هذه المبادرة ستنفذ على مراحل، ويقوم على تنفيذها خبراء سعوديين من فريق الاتحاد بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة في الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات سيقوم بإطلاق منصة خاصة بالأمن السيبراني (سايبر هب) لدعم وتطوير قدرات طلاب وطالبات الجامعات في مجالات وتخصصات الأمن السيبراني.

وزارة التعليم نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار حاتم المرزوقي الاتحاد السعودية للأمن السيبراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق منصة "سايبر هب" لدعم قدرات طلاب الجامعات بمجالات الأمن السيبراني
سبق

أكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي أن شراكة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني مع الجامعات سيحقق الكثير من الأهداف للاتحاد والجامعات وأهداف وطنية بالدرجة الأولى كدعم الكادر الوطني السعودي ورفع الكفاءة المحلية في مجال الأمن السيبراني ورفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني.

وفي التفاصيل، أطلق الدكتور "المرزوقي"، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني، أمس مبادرة دعم الأندية الطلابية بالأمن السيبراني في الجامعات السعودية، وذلك في مقر وزارة التعليم بالمعذر.

وأوضح "المرزوقي" أن هذه المبادرة تعنى بدعم الأندية داخل الجامعات الحكومية والأهلية في مجال الأمن السيبراني عبر إقامة دورات تدريبية من الشركات العالمية المتخصصة ومنصات ومسابقات.

وأضاف: أن وزارة التعليم تتعاون مع كل مبادرة إيجابية تخدم الوطن والمواطن في قطاع التعليم وغيره وهذا ما يوجه به دوما معالي الوزير.

من جهته، قدم المهندس "القني" الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومسؤولي وزارة التعليم والجامعات السعودية على تعاونهم مع برامج الاتحاد السيبراني، مؤكداً أن نجاح هذه المبادرة يرتكز على أهمية الشراكة الفاعلة مع الوزارة والجامعات.

وقال "القني" إن هذه المبادرة ستنفذ على مراحل، ويقوم على تنفيذها خبراء سعوديين من فريق الاتحاد بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة في الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات سيقوم بإطلاق منصة خاصة بالأمن السيبراني (سايبر هب) لدعم وتطوير قدرات طلاب وطالبات الجامعات في مجالات وتخصصات الأمن السيبراني.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
10:04 PM

إطلاق منصة "سايبر هب" لدعم قدرات طلاب الجامعات بمجالات الأمن السيبراني

"المرزوقي": وزارة التعليم تتعاون مع كل مبادرة إيجابية تخدم الوطن والمواطن

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي أن شراكة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني مع الجامعات سيحقق الكثير من الأهداف للاتحاد والجامعات وأهداف وطنية بالدرجة الأولى كدعم الكادر الوطني السعودي ورفع الكفاءة المحلية في مجال الأمن السيبراني ورفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني.

وفي التفاصيل، أطلق الدكتور "المرزوقي"، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني، أمس مبادرة دعم الأندية الطلابية بالأمن السيبراني في الجامعات السعودية، وذلك في مقر وزارة التعليم بالمعذر.

وأوضح "المرزوقي" أن هذه المبادرة تعنى بدعم الأندية داخل الجامعات الحكومية والأهلية في مجال الأمن السيبراني عبر إقامة دورات تدريبية من الشركات العالمية المتخصصة ومنصات ومسابقات.

وأضاف: أن وزارة التعليم تتعاون مع كل مبادرة إيجابية تخدم الوطن والمواطن في قطاع التعليم وغيره وهذا ما يوجه به دوما معالي الوزير.

من جهته، قدم المهندس "القني" الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومسؤولي وزارة التعليم والجامعات السعودية على تعاونهم مع برامج الاتحاد السيبراني، مؤكداً أن نجاح هذه المبادرة يرتكز على أهمية الشراكة الفاعلة مع الوزارة والجامعات.

وقال "القني" إن هذه المبادرة ستنفذ على مراحل، ويقوم على تنفيذها خبراء سعوديين من فريق الاتحاد بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة في الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات سيقوم بإطلاق منصة خاصة بالأمن السيبراني (سايبر هب) لدعم وتطوير قدرات طلاب وطالبات الجامعات في مجالات وتخصصات الأمن السيبراني.

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