وزير الصناعة يوسّع نشاط "الصندوق الصناعي" بـ 3 منتجات جديدة

أرض وقرض لوجستي ومنتج تمويل سلاسل الإمداد وبرنامج حاضنات للأعمال

اعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية بندر الخريّف، إطلاق مجموعة من المنتجات للصندوق، تضمنت 3 منتجات، هي: أرض وقرض لوجستي، ومنتج تمويل سلاسل الإمداد، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية.

وأضاف الوزير في كلمته خلال لقائه السنوي لتمكين القطاع الخاص، أن الصندوق الصناعي سيعزّز دوره في تمكين قطاعات برنامج "ندلب" من خلال قطاع النقل والخدمات اللوجستية.