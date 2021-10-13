وزير الصناعة يوسّع نشاط "الصندوق الصناعي" بـ 3 منتجات جديدة
أرض وقرض لوجستي ومنتج تمويل سلاسل الإمداد وبرنامج حاضنات للأعمال
اعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية بندر الخريّف، إطلاق مجموعة من المنتجات للصندوق، تضمنت 3 منتجات، هي: أرض وقرض لوجستي، ومنتج تمويل سلاسل الإمداد، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية.
وأضاف الوزير في كلمته خلال لقائه السنوي لتمكين القطاع الخاص، أن الصندوق الصناعي سيعزّز دوره في تمكين قطاعات برنامج "ندلب" من خلال قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وزير الصناعة يوسّع نشاط "الصندوق الصناعي" بـ 3 منتجات جديدة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-13
اعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية بندر الخريّف، إطلاق مجموعة من المنتجات للصندوق، تضمنت 3 منتجات، هي: أرض وقرض لوجستي، ومنتج تمويل سلاسل الإمداد، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية.
وأضاف الوزير في كلمته خلال لقائه السنوي لتمكين القطاع الخاص، أن الصندوق الصناعي سيعزّز دوره في تمكين قطاعات برنامج "ندلب" من خلال قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
11:39 AM
وزير الصناعة يوسّع نشاط "الصندوق الصناعي" بـ 3 منتجات جديدة
أرض وقرض لوجستي ومنتج تمويل سلاسل الإمداد وبرنامج حاضنات للأعمال
اعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية بندر الخريّف، إطلاق مجموعة من المنتجات للصندوق، تضمنت 3 منتجات، هي: أرض وقرض لوجستي، ومنتج تمويل سلاسل الإمداد، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية.
وأضاف الوزير في كلمته خلال لقائه السنوي لتمكين القطاع الخاص، أن الصندوق الصناعي سيعزّز دوره في تمكين قطاعات برنامج "ندلب" من خلال قطاع النقل والخدمات اللوجستية.