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اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية "تحدي أبشر" تعلن أسماء الفائزين

أعلنت اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية "تحدي أبشر "اليوم، عن أسماء الفائزين في المبادرة.

وجاءت المراكز على النحو التالي:

في المركز الأول مسار خدمة قائمة (هويتي الرقمية): فيصل جليدان ، وياسر غنيم ، وحسين العيدروس، وفي المركز الأول مسار خدمة جديدة (الكشف الآلي للاشتباكات): فارس الصغير، أما في المركز الثاني مسار خدمة قائمة حصل فريق (شاهين لإيجاد المفقودين) محمد مهدي إبراهيم، عبدالله ومحمد الملا ، صالح محمد العجلان.

وفي المركز الثاني مسار خدمة جديدة (منظومة إنترنت المسيرات) سليمان الهدلق ، وأيمن الحربي، فيما حصل على المركز الثالث مسار خدمة قائمة فريق (اختبار القيادة الذكي) عمر الحربي ، أمل الزامل ، بلال يوسف، وطلال المطيري.

كما جاء في المركز الثالث مسار خدمة جديدة (منصة راصد الأمنية) مصعب بن سعيد كدسه ، ومعن بن عبدالرحمن الماجد.

منصة أبشر وزارة الداخلية تحدي أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية "تحدي أبشر" تعلن أسماء الفائزين
سبق

أعلنت اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية "تحدي أبشر "اليوم، عن أسماء الفائزين في المبادرة.

وجاءت المراكز على النحو التالي:

في المركز الأول مسار خدمة قائمة (هويتي الرقمية): فيصل جليدان ، وياسر غنيم ، وحسين العيدروس، وفي المركز الأول مسار خدمة جديدة (الكشف الآلي للاشتباكات): فارس الصغير، أما في المركز الثاني مسار خدمة قائمة حصل فريق (شاهين لإيجاد المفقودين) محمد مهدي إبراهيم، عبدالله ومحمد الملا ، صالح محمد العجلان.

وفي المركز الثاني مسار خدمة جديدة (منظومة إنترنت المسيرات) سليمان الهدلق ، وأيمن الحربي، فيما حصل على المركز الثالث مسار خدمة قائمة فريق (اختبار القيادة الذكي) عمر الحربي ، أمل الزامل ، بلال يوسف، وطلال المطيري.

كما جاء في المركز الثالث مسار خدمة جديدة (منصة راصد الأمنية) مصعب بن سعيد كدسه ، ومعن بن عبدالرحمن الماجد.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:12 AM
اخر تعديل
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
04:41 AM

اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية "تحدي أبشر" تعلن أسماء الفائزين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية "تحدي أبشر "اليوم، عن أسماء الفائزين في المبادرة.

وجاءت المراكز على النحو التالي:

في المركز الأول مسار خدمة قائمة (هويتي الرقمية): فيصل جليدان ، وياسر غنيم ، وحسين العيدروس، وفي المركز الأول مسار خدمة جديدة (الكشف الآلي للاشتباكات): فارس الصغير، أما في المركز الثاني مسار خدمة قائمة حصل فريق (شاهين لإيجاد المفقودين) محمد مهدي إبراهيم، عبدالله ومحمد الملا ، صالح محمد العجلان.

وفي المركز الثاني مسار خدمة جديدة (منظومة إنترنت المسيرات) سليمان الهدلق ، وأيمن الحربي، فيما حصل على المركز الثالث مسار خدمة قائمة فريق (اختبار القيادة الذكي) عمر الحربي ، أمل الزامل ، بلال يوسف، وطلال المطيري.

كما جاء في المركز الثالث مسار خدمة جديدة (منصة راصد الأمنية) مصعب بن سعيد كدسه ، ومعن بن عبدالرحمن الماجد.

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