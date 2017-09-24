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هدية ومبادرة وزيارة.. هكذا احتفت "أصدقاء المرضى" بعنيزة بيوم الوطن

"عسيري": نعيش فرحة بالغة.. حدث تاريخي نقدم فيه برامج عدة ومتنوعة

نفّذت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة، أمس، عدداً من المبادرات الخاصة باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وفي التفاصيل، قالت رئيس وحدة العلاقات العامة بشائر عسيري: "نعيش اليوم فرحة بالغة تتمثل في الذكرى الحادية والتسعين لتوحيد المملكة، مقدمين أصدق التهاني لولاة أمرنا حفظهم الله والشعب السعودي الأصيل سائلين المولى دوام الرقي والازدهار".

وأضافت: "تحرص الجمعية في كل عام على المشاركة بهذا الحدث التاريخي عبر برامج متعددة ومتنوعة وهذا ما تحقق هذا العام؛ إذ تمت زيارة المرضى المنومين في المرافق الصحية؛ بهدف تقديم التهنئة لهم بهذه المناسبة السعيدة والاطمئنان عليهم، وتلمّس احتياجاتهم إضافة إلى تقديم الهدايا".

وتابعت: "قامت عضوات الجمعية لولوة الصويان ومنى الأصقه بزيارة الأقسام النسائية بمستشفى الملك سعود ومحمد الجهني للأقسام الرجالية بالمستشفى، فيما نفذ زيارة مستشفى الشفاء عضو مجلس الإدارة عدنان القرزعي وتمت زيارة مستشفى الحياة".

واختتمت: كما نفذت الجمعية مبادرة "إهداء الأصدقاء" تدور فكرته حول تقديم إهداءات مختلفة لأعضاء الجمعية السابقين ممن كان لهم دور مؤثر في تحقيق أهداف الجمعية حتى أضحت لبنة هامة من لبنات العطاء في وطننا علاوة على توزيع الأعلام والشالات الخضراء في مواقع متعددة مع تزيين مقر الجمعية بالإضاءات الخضراء والعلم السعودي الغالي وتفعيل ركن الجمعية الموجود بفلايح عنيزة.

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هدية ومبادرة وزيارة.. هكذا احتفت "أصدقاء المرضى" بعنيزة بيوم الوطن
سبق

نفّذت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة، أمس، عدداً من المبادرات الخاصة باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وفي التفاصيل، قالت رئيس وحدة العلاقات العامة بشائر عسيري: "نعيش اليوم فرحة بالغة تتمثل في الذكرى الحادية والتسعين لتوحيد المملكة، مقدمين أصدق التهاني لولاة أمرنا حفظهم الله والشعب السعودي الأصيل سائلين المولى دوام الرقي والازدهار".

وأضافت: "تحرص الجمعية في كل عام على المشاركة بهذا الحدث التاريخي عبر برامج متعددة ومتنوعة وهذا ما تحقق هذا العام؛ إذ تمت زيارة المرضى المنومين في المرافق الصحية؛ بهدف تقديم التهنئة لهم بهذه المناسبة السعيدة والاطمئنان عليهم، وتلمّس احتياجاتهم إضافة إلى تقديم الهدايا".

وتابعت: "قامت عضوات الجمعية لولوة الصويان ومنى الأصقه بزيارة الأقسام النسائية بمستشفى الملك سعود ومحمد الجهني للأقسام الرجالية بالمستشفى، فيما نفذ زيارة مستشفى الشفاء عضو مجلس الإدارة عدنان القرزعي وتمت زيارة مستشفى الحياة".

واختتمت: كما نفذت الجمعية مبادرة "إهداء الأصدقاء" تدور فكرته حول تقديم إهداءات مختلفة لأعضاء الجمعية السابقين ممن كان لهم دور مؤثر في تحقيق أهداف الجمعية حتى أضحت لبنة هامة من لبنات العطاء في وطننا علاوة على توزيع الأعلام والشالات الخضراء في مواقع متعددة مع تزيين مقر الجمعية بالإضاءات الخضراء والعلم السعودي الغالي وتفعيل ركن الجمعية الموجود بفلايح عنيزة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
02:18 PM

هدية ومبادرة وزيارة.. هكذا احتفت "أصدقاء المرضى" بعنيزة بيوم الوطن

"عسيري": نعيش فرحة بالغة.. حدث تاريخي نقدم فيه برامج عدة ومتنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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نفّذت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة، أمس، عدداً من المبادرات الخاصة باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وفي التفاصيل، قالت رئيس وحدة العلاقات العامة بشائر عسيري: "نعيش اليوم فرحة بالغة تتمثل في الذكرى الحادية والتسعين لتوحيد المملكة، مقدمين أصدق التهاني لولاة أمرنا حفظهم الله والشعب السعودي الأصيل سائلين المولى دوام الرقي والازدهار".

وأضافت: "تحرص الجمعية في كل عام على المشاركة بهذا الحدث التاريخي عبر برامج متعددة ومتنوعة وهذا ما تحقق هذا العام؛ إذ تمت زيارة المرضى المنومين في المرافق الصحية؛ بهدف تقديم التهنئة لهم بهذه المناسبة السعيدة والاطمئنان عليهم، وتلمّس احتياجاتهم إضافة إلى تقديم الهدايا".

وتابعت: "قامت عضوات الجمعية لولوة الصويان ومنى الأصقه بزيارة الأقسام النسائية بمستشفى الملك سعود ومحمد الجهني للأقسام الرجالية بالمستشفى، فيما نفذ زيارة مستشفى الشفاء عضو مجلس الإدارة عدنان القرزعي وتمت زيارة مستشفى الحياة".

واختتمت: كما نفذت الجمعية مبادرة "إهداء الأصدقاء" تدور فكرته حول تقديم إهداءات مختلفة لأعضاء الجمعية السابقين ممن كان لهم دور مؤثر في تحقيق أهداف الجمعية حتى أضحت لبنة هامة من لبنات العطاء في وطننا علاوة على توزيع الأعلام والشالات الخضراء في مواقع متعددة مع تزيين مقر الجمعية بالإضاءات الخضراء والعلم السعودي الغالي وتفعيل ركن الجمعية الموجود بفلايح عنيزة.

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