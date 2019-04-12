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"الصحة" تُصدر دليلاً إرشاديًا شاملاً للقادمين إلى المملكة قبل وأثناء وبعد السفر

عبر "إنفوجرافيك" نشرته في حسابها على "تويتر" وعبر منصتها "عش بصحة"

أصدرت وزارة الصحة دليلاً إرشاديًا شاملاً للإجراءات الوقائية للقادمين إلى المملكة من وقت خروجهم من أماكن إقامتهم وحتى وصولهم إلى أرض الوطن، وذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنع انتشاره.

وأوضحت الوزارة عبر "إنفوجرافيك" نشرته في حسابها على "تويتر" وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة" أن على القادم خلال وجوده في بلد معين أن يحرص على البقاء في المنزل، ويتجنب الاختلاط بالآخرين، وألا يخرج إلا للحاجة، مثل: جلب الطعام أو الدواء، إضافة إلى المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام المعقم الكحولي.

وأبانت الوزارة أن من تظهر لديه أحد الأعراض التالية: حرارة وكحة وضيق في التنفس، وكان يعيش مع مجموعة من الأشخاص أن يرتدي الكمامة، ويعزل نفسه في مكان جيد التهوية، إلى جانب عدم مشاركة أدواته مع الآخرين، والحرص على ترك مسافة آمنة بينه وبين الآخرين قدرها متر ونصف المتر، مع عدم الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض مرض في الجهاز التنفسي مثل السعال والعطاس.

كما أوصت الوزارة جميع القادمين إلى المملكة بالحرص على عدم التعامل والدفع بالنقود، واستخدام البطاقة البنكية بدلاً من ذلك، إضافة إلى الحرص على عدم لمس أمتعة الآخرين.

ونبهت الوزارة إلى عدم لبس الكمامة إلا إذا كان الشخص يشتكي من أعراض تنفسية، أو يعتني بشخص مصاب، وأن يتبع الطرق الصحيحة لارتدائها إن هو اختار ذلك.

وأكدت أنه لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا المستجد يتطاير في الهواء، بل ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير نتيجة العطاس، والكحة، وتلوث الأيدي، والأسطح، مشيرة إلى ضرورة التخلص من الكمامة بعد ارتدائها بالطريقة الصحيحة.

وأوصت الوزارة بالحرص على عدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل، مفرش الطائرة، الوسادة، وطاولة المقعد، مع الحرص على ترك مسافة آمنة بين الراكب ومن يجلس بجانبه قدرها متر ونصف المتر، والحرص على نظافة اليدين قبل وأثناء وبعد الأكل، إضافة إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات، والحرص على تغطية الفم بالمنديل عن العطاس أو الكحة والتخلص من المنديل بعد ذلك بطريقة صحيحة.

ومن ضمن التوصيات التي نشرتها الوزارة للقادمين إلى المملكة الحرص على شرب السوائل، وفي حال وجود الأطفال يجب على الوالدين حماية أطفالهم باتباع التعليمات نفسها الموجهة للجميع، إضافة إلى الحرص على عدم المصافحة والسلام، وعدم التواصل مع أي شخص، والحرص على ترك مسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف المتر عند نقطة الجوازات، وعلى الشخص عند ظهور أعراض مثل الحرارة والسعال والضيق في التنفس إبلاغ المسؤولين بذلك.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي عبر الرابط: https://www.moh.gov.sa/Documents/ArrivalPost-Arabic.pdf

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُصدر دليلاً إرشاديًا شاملاً للقادمين إلى المملكة قبل وأثناء وبعد السفر
سبق

أصدرت وزارة الصحة دليلاً إرشاديًا شاملاً للإجراءات الوقائية للقادمين إلى المملكة من وقت خروجهم من أماكن إقامتهم وحتى وصولهم إلى أرض الوطن، وذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنع انتشاره.

وأوضحت الوزارة عبر "إنفوجرافيك" نشرته في حسابها على "تويتر" وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة" أن على القادم خلال وجوده في بلد معين أن يحرص على البقاء في المنزل، ويتجنب الاختلاط بالآخرين، وألا يخرج إلا للحاجة، مثل: جلب الطعام أو الدواء، إضافة إلى المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام المعقم الكحولي.

وأبانت الوزارة أن من تظهر لديه أحد الأعراض التالية: حرارة وكحة وضيق في التنفس، وكان يعيش مع مجموعة من الأشخاص أن يرتدي الكمامة، ويعزل نفسه في مكان جيد التهوية، إلى جانب عدم مشاركة أدواته مع الآخرين، والحرص على ترك مسافة آمنة بينه وبين الآخرين قدرها متر ونصف المتر، مع عدم الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض مرض في الجهاز التنفسي مثل السعال والعطاس.

كما أوصت الوزارة جميع القادمين إلى المملكة بالحرص على عدم التعامل والدفع بالنقود، واستخدام البطاقة البنكية بدلاً من ذلك، إضافة إلى الحرص على عدم لمس أمتعة الآخرين.

ونبهت الوزارة إلى عدم لبس الكمامة إلا إذا كان الشخص يشتكي من أعراض تنفسية، أو يعتني بشخص مصاب، وأن يتبع الطرق الصحيحة لارتدائها إن هو اختار ذلك.

وأكدت أنه لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا المستجد يتطاير في الهواء، بل ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير نتيجة العطاس، والكحة، وتلوث الأيدي، والأسطح، مشيرة إلى ضرورة التخلص من الكمامة بعد ارتدائها بالطريقة الصحيحة.

وأوصت الوزارة بالحرص على عدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل، مفرش الطائرة، الوسادة، وطاولة المقعد، مع الحرص على ترك مسافة آمنة بين الراكب ومن يجلس بجانبه قدرها متر ونصف المتر، والحرص على نظافة اليدين قبل وأثناء وبعد الأكل، إضافة إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات، والحرص على تغطية الفم بالمنديل عن العطاس أو الكحة والتخلص من المنديل بعد ذلك بطريقة صحيحة.

ومن ضمن التوصيات التي نشرتها الوزارة للقادمين إلى المملكة الحرص على شرب السوائل، وفي حال وجود الأطفال يجب على الوالدين حماية أطفالهم باتباع التعليمات نفسها الموجهة للجميع، إضافة إلى الحرص على عدم المصافحة والسلام، وعدم التواصل مع أي شخص، والحرص على ترك مسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف المتر عند نقطة الجوازات، وعلى الشخص عند ظهور أعراض مثل الحرارة والسعال والضيق في التنفس إبلاغ المسؤولين بذلك.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي عبر الرابط: https://www.moh.gov.sa/Documents/ArrivalPost-Arabic.pdf

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:39 AM

"الصحة" تُصدر دليلاً إرشاديًا شاملاً للقادمين إلى المملكة قبل وأثناء وبعد السفر

عبر "إنفوجرافيك" نشرته في حسابها على "تويتر" وعبر منصتها "عش بصحة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت وزارة الصحة دليلاً إرشاديًا شاملاً للإجراءات الوقائية للقادمين إلى المملكة من وقت خروجهم من أماكن إقامتهم وحتى وصولهم إلى أرض الوطن، وذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنع انتشاره.

وأوضحت الوزارة عبر "إنفوجرافيك" نشرته في حسابها على "تويتر" وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة" أن على القادم خلال وجوده في بلد معين أن يحرص على البقاء في المنزل، ويتجنب الاختلاط بالآخرين، وألا يخرج إلا للحاجة، مثل: جلب الطعام أو الدواء، إضافة إلى المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام المعقم الكحولي.

وأبانت الوزارة أن من تظهر لديه أحد الأعراض التالية: حرارة وكحة وضيق في التنفس، وكان يعيش مع مجموعة من الأشخاص أن يرتدي الكمامة، ويعزل نفسه في مكان جيد التهوية، إلى جانب عدم مشاركة أدواته مع الآخرين، والحرص على ترك مسافة آمنة بينه وبين الآخرين قدرها متر ونصف المتر، مع عدم الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض مرض في الجهاز التنفسي مثل السعال والعطاس.

كما أوصت الوزارة جميع القادمين إلى المملكة بالحرص على عدم التعامل والدفع بالنقود، واستخدام البطاقة البنكية بدلاً من ذلك، إضافة إلى الحرص على عدم لمس أمتعة الآخرين.

ونبهت الوزارة إلى عدم لبس الكمامة إلا إذا كان الشخص يشتكي من أعراض تنفسية، أو يعتني بشخص مصاب، وأن يتبع الطرق الصحيحة لارتدائها إن هو اختار ذلك.

وأكدت أنه لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا المستجد يتطاير في الهواء، بل ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير نتيجة العطاس، والكحة، وتلوث الأيدي، والأسطح، مشيرة إلى ضرورة التخلص من الكمامة بعد ارتدائها بالطريقة الصحيحة.

وأوصت الوزارة بالحرص على عدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل، مفرش الطائرة، الوسادة، وطاولة المقعد، مع الحرص على ترك مسافة آمنة بين الراكب ومن يجلس بجانبه قدرها متر ونصف المتر، والحرص على نظافة اليدين قبل وأثناء وبعد الأكل، إضافة إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات، والحرص على تغطية الفم بالمنديل عن العطاس أو الكحة والتخلص من المنديل بعد ذلك بطريقة صحيحة.

ومن ضمن التوصيات التي نشرتها الوزارة للقادمين إلى المملكة الحرص على شرب السوائل، وفي حال وجود الأطفال يجب على الوالدين حماية أطفالهم باتباع التعليمات نفسها الموجهة للجميع، إضافة إلى الحرص على عدم المصافحة والسلام، وعدم التواصل مع أي شخص، والحرص على ترك مسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف المتر عند نقطة الجوازات، وعلى الشخص عند ظهور أعراض مثل الحرارة والسعال والضيق في التنفس إبلاغ المسؤولين بذلك.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي عبر الرابط: https://www.moh.gov.sa/Documents/ArrivalPost-Arabic.pdf

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