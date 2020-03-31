كشف ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، عن أغرب طلب جاءه منذ سنوات!! وقال: "جاءتني عبر الواتس آب رسالة من مواطن يقول فيها: "يا دكتور ممكن أعطيك حساب أمي تسوي لها بلوك"، وتساءل الدكتور النمر: "هل يحق له ذلك؟ ما رأيكم؟". جاء ذلك في تغريدة لأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عبر حسابه في "تويتر". https://twitter.com/ALNEMERK/status/1244976768408313856?s=20

أستاذ أمراض القلب "النمر" يكشف عن أغرب رسالة تلقاها من مواطن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-31 كشف ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، عن أغرب طلب جاءه منذ سنوات!!

وقال: "جاءتني عبر الواتس آب رسالة من مواطن يقول فيها: "يا دكتور ممكن أعطيك حساب أمي تسوي لها بلوك"، وتساءل الدكتور النمر: "هل يحق له ذلك؟ ما رأيكم؟".

جاء ذلك في تغريدة لأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عبر حسابه في "تويتر".

https://twitter.com/ALNEMERK/status/1244976768408313856?s=20

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 05:41 PM

اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 07:34 PM

أستاذ أمراض القلب "النمر" يكشف عن أغرب رسالة تلقاها من مواطن قال له: "يا دكتور ممكن أعطيك حساب أمي تسوي لها بلوك"





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كشف ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، عن أغرب طلب جاءه منذ سنوات!!

وقال: "جاءتني عبر الواتس آب رسالة من مواطن يقول فيها: "يا دكتور ممكن أعطيك حساب أمي تسوي لها بلوك"، وتساءل الدكتور النمر: "هل يحق له ذلك؟ ما رأيكم؟".

جاء ذلك في تغريدة لأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عبر حسابه في "تويتر".

https://twitter.com/ALNEMERK/status/1244976768408313856?s=20