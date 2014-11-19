النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية

ميدان الملك سعود للفروسية في القصيم يقيم سباقه السابع

الجواد "راس الخيل" للمالك خالد الحسيني يفوز بالشوط الأول

أُقيم بميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم السباق السابع لموسم الحالي.

وجاءت نتائج أشواطه السبعة على النحو التالي:

الشوط الأول: وخصص للخيل العربية مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكثر)، ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (راس الخيل) للمالك خالد الحسيني.

الشوط الثاني: تنافست فيه خيول الإنتاج المحلي (ربحت من 1 إلى 3 / عمر 3 سنوات فأكثر)، ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (أوروبي) للمالك مازن الزيداني.

الشوط الثالث: وخصص لخيل الإنتاج المحلي (الخيل المبتدئة / عمر سنتين) ومسافته 1600 متر، وفاز به الجواد (سيف اضم) لأبناء محمد القعير.

الشوط الرابع: وخصص لإنتاج محلي عمر 3 سنوات ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (أبوهارد) للمالك ماجد السعلو.

الشوط الخامس: وخصص لإنتاج الخيل المحلي المبتدئة (عمر 3 سنوات فأكثر) ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (عرونون) للمالك بدر المشوح.

الشوط السادس: (الشوط الرئيس) لخيول الانتاج المحلي مفتوح الدرجات (عمر سنتين) ومسافته 1400 متر، وحقق المركز الأول الجواد (أرضروم) للمالك خالد الصغير.

الشوط السابع: لخيول الإنتاج المحلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكثر) ومسافته 1400 متر، وجاء في المركز الأول الجواد (مدرك الميدان) للمالك سامي الديحاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ميدان الملك سعود للفروسية في القصيم يقيم سباقه السابع
سبق

أُقيم بميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم السباق السابع لموسم الحالي.

وجاءت نتائج أشواطه السبعة على النحو التالي:

الشوط الأول: وخصص للخيل العربية مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكثر)، ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (راس الخيل) للمالك خالد الحسيني.

الشوط الثاني: تنافست فيه خيول الإنتاج المحلي (ربحت من 1 إلى 3 / عمر 3 سنوات فأكثر)، ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (أوروبي) للمالك مازن الزيداني.

الشوط الثالث: وخصص لخيل الإنتاج المحلي (الخيل المبتدئة / عمر سنتين) ومسافته 1600 متر، وفاز به الجواد (سيف اضم) لأبناء محمد القعير.

الشوط الرابع: وخصص لإنتاج محلي عمر 3 سنوات ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (أبوهارد) للمالك ماجد السعلو.

الشوط الخامس: وخصص لإنتاج الخيل المحلي المبتدئة (عمر 3 سنوات فأكثر) ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (عرونون) للمالك بدر المشوح.

الشوط السادس: (الشوط الرئيس) لخيول الانتاج المحلي مفتوح الدرجات (عمر سنتين) ومسافته 1400 متر، وحقق المركز الأول الجواد (أرضروم) للمالك خالد الصغير.

الشوط السابع: لخيول الإنتاج المحلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكثر) ومسافته 1400 متر، وجاء في المركز الأول الجواد (مدرك الميدان) للمالك سامي الديحاني.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
02:00 PM

ميدان الملك سعود للفروسية في القصيم يقيم سباقه السابع

الجواد "راس الخيل" للمالك خالد الحسيني يفوز بالشوط الأول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
120

أُقيم بميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم السباق السابع لموسم الحالي.

وجاءت نتائج أشواطه السبعة على النحو التالي:

الشوط الأول: وخصص للخيل العربية مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكثر)، ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (راس الخيل) للمالك خالد الحسيني.

الشوط الثاني: تنافست فيه خيول الإنتاج المحلي (ربحت من 1 إلى 3 / عمر 3 سنوات فأكثر)، ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (أوروبي) للمالك مازن الزيداني.

الشوط الثالث: وخصص لخيل الإنتاج المحلي (الخيل المبتدئة / عمر سنتين) ومسافته 1600 متر، وفاز به الجواد (سيف اضم) لأبناء محمد القعير.

الشوط الرابع: وخصص لإنتاج محلي عمر 3 سنوات ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (أبوهارد) للمالك ماجد السعلو.

الشوط الخامس: وخصص لإنتاج الخيل المحلي المبتدئة (عمر 3 سنوات فأكثر) ومسافته 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجواد (عرونون) للمالك بدر المشوح.

الشوط السادس: (الشوط الرئيس) لخيول الانتاج المحلي مفتوح الدرجات (عمر سنتين) ومسافته 1400 متر، وحقق المركز الأول الجواد (أرضروم) للمالك خالد الصغير.

الشوط السابع: لخيول الإنتاج المحلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات فأكثر) ومسافته 1400 متر، وجاء في المركز الأول الجواد (مدرك الميدان) للمالك سامي الديحاني.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,642
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,223
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة