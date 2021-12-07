باكستان تدين إطلاق الحوثي صاروخاً باليستياً تجاه الرياض

دعت إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.. وجددت دعمها للمملكة

أدانت باكستان بشدة إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه الرياض، لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم: إن الاعتراض الناجح لقوات الدفاع الجوي السعودية للصاروخ الباليستي حال دون وقوع خسائر في أرواح الأبرياء، وهو أمر يستحق الثناء.

وأضاف البيان أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل إنها تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة، وإن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.

وجددت باكستان دعمها الكامل للمملكة وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.