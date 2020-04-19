باكستان تبدأ في إعادة مواطنيها العالقين بالإمارات.. و40 ألفاً على قوائم الانتظار

ضمت الرحلة الأولى 277 راكبًا

بدأت باكستان إعادة بعض مواطنيها من الإمارات، التي هددت بإعادة النظر في علاقاتها المتعلقة بالعمالة مع الدول، التي ترفض استعادة مواطنيها أثناء جائحة فيروس كورونا، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الأحد).

وأوضحت القنصلية العامة الباكستانية في دبي على "تويتر"، أن أول رحلة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية غادرت مساء أمس متجهة إلى إسلام آباد، وعلى متنها 227 راكبًا عالقًا من دبي وإمارات أخرى.

من ناحيتهما، بينت صحيفتان إماراتيتان، أن أكثر من 40 ألف باكستاني في البلاد سجلوا أسماءهم لدى القنصلية ليعودوا إلى بلدهم.

ولم يتضح موعد انطلاق رحلات أخرى، لكن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أشارت على موقعها الإلكتروني إلى أنها لن تتمكن من توفير رحلات عودة إلا لمطار إسلام آباد الدولي؛ بسبب تعليق الرحلات المحلية وإجراءات العزل العام المفروضة في البلاد.