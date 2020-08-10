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لليوم الـ 100.. هذه الدولة لم تسجل أي إصابات محلية بكورونا

مسؤول بالصحة: يجب التحرك سريعاً للقضاء على أي حالات مستقبلية

أكدت وزارة الصحة النيوزيلندية، في بيان، أمس الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال المائة يوم السابقة.

وكانت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 5 ملايين نسمة قد سجلت 1569 حالة مؤكدة و22 حالة وفاة حتى الآن، حسب إحصائيات مركز جونز هوبكنز.

وقال مدير عام الصحة النيوزيلندي آشلي بلومفيلد؛ إن تحقيق 100 يوم دون انتقال العدوى بين أفراد المجتمع يعد إنجازاً مهماً، ومع ذلك، كما نعلم جميعاً، لا يمكننا الشعور بالاطمئنان.. لقد رأينا في الدول الأخرى مدى سرعة ظهور الفيروس مرة أخرى وانتشاره في الأماكن التي كانت تحت السيطرة، لذلك نحن بحاجة إلى الاستعداد والتحرك سريعاً للقضاء على أيّ حالات مستقبلية في نيوزيلندا".

وأشاد الكثير بإجراءات الإغلاق الصارمة التي قررتها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن؛ حيث أخضعت البلاد إلى واحدة من أكثر عمليات الإغلاق تقييداً لمدة أربعة أسابيع وفرضت إغلاق السفر الدولي في مارس.

في الوقت نفسه، تجاوزت الولايات المتحدة 5 ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 162 ألف حالة وفاة.

وزارة الصحة النيوزيلندية فيروس كورونا الجديد

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لليوم الـ 100.. هذه الدولة لم تسجل أي إصابات محلية بكورونا
سبق

أكدت وزارة الصحة النيوزيلندية، في بيان، أمس الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال المائة يوم السابقة.

وكانت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 5 ملايين نسمة قد سجلت 1569 حالة مؤكدة و22 حالة وفاة حتى الآن، حسب إحصائيات مركز جونز هوبكنز.

وقال مدير عام الصحة النيوزيلندي آشلي بلومفيلد؛ إن تحقيق 100 يوم دون انتقال العدوى بين أفراد المجتمع يعد إنجازاً مهماً، ومع ذلك، كما نعلم جميعاً، لا يمكننا الشعور بالاطمئنان.. لقد رأينا في الدول الأخرى مدى سرعة ظهور الفيروس مرة أخرى وانتشاره في الأماكن التي كانت تحت السيطرة، لذلك نحن بحاجة إلى الاستعداد والتحرك سريعاً للقضاء على أيّ حالات مستقبلية في نيوزيلندا".

وأشاد الكثير بإجراءات الإغلاق الصارمة التي قررتها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن؛ حيث أخضعت البلاد إلى واحدة من أكثر عمليات الإغلاق تقييداً لمدة أربعة أسابيع وفرضت إغلاق السفر الدولي في مارس.

في الوقت نفسه، تجاوزت الولايات المتحدة 5 ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 162 ألف حالة وفاة.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:53 AM

لليوم الـ 100.. هذه الدولة لم تسجل أي إصابات محلية بكورونا

مسؤول بالصحة: يجب التحرك سريعاً للقضاء على أي حالات مستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزارة الصحة النيوزيلندية، في بيان، أمس الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال المائة يوم السابقة.

وكانت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 5 ملايين نسمة قد سجلت 1569 حالة مؤكدة و22 حالة وفاة حتى الآن، حسب إحصائيات مركز جونز هوبكنز.

وقال مدير عام الصحة النيوزيلندي آشلي بلومفيلد؛ إن تحقيق 100 يوم دون انتقال العدوى بين أفراد المجتمع يعد إنجازاً مهماً، ومع ذلك، كما نعلم جميعاً، لا يمكننا الشعور بالاطمئنان.. لقد رأينا في الدول الأخرى مدى سرعة ظهور الفيروس مرة أخرى وانتشاره في الأماكن التي كانت تحت السيطرة، لذلك نحن بحاجة إلى الاستعداد والتحرك سريعاً للقضاء على أيّ حالات مستقبلية في نيوزيلندا".

وأشاد الكثير بإجراءات الإغلاق الصارمة التي قررتها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن؛ حيث أخضعت البلاد إلى واحدة من أكثر عمليات الإغلاق تقييداً لمدة أربعة أسابيع وفرضت إغلاق السفر الدولي في مارس.

في الوقت نفسه، تجاوزت الولايات المتحدة 5 ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 162 ألف حالة وفاة.

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