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مشروع "قطار الحرمين" ينفي صلته بالمغرِّد "المسيء للوطن"

توعّدت بملاحقته في حال كان يعمل لدى أحد المقاولين

نفى مشروع قطار الحرمين السريع، صلته بأحد المغرِّدين على "تويتر" قيل إنه يعمل ضمن طاقم المشروع، بعد أن رصد رواد الموقع على الحساب تغريدات مُسيئة للوطن والمواطن السعودي.

جاء ذلك بعدما دشّن مغرّدون وسماً على "تويتر" حمل اسم القائم على الحساب، مدّعين فيه أنه تمّ تعيينه في أحد المواقع التابعة للسكك الحديدية، ووثّقوا فيه تغريدات قديمة له حملت إساءات للوطن واستنقاصاً منه ومن المواطن السعودي.

وحدا ذلك بإدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أن تؤكّد للمغرّدين، عبر حسابها، بأن صاحب الحساب الذي غرّد بما يسيء إلى الوطن لا يعمل لديها.

وأضافت، أن الإدارة تعمل على التأكّد؛ إن كان ممّن يعملون لمصلحة أحد المقاولين؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم حيال تغريداته المُسيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قطار الحرمين السريع تغريدات مُسيئة للوطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشروع "قطار الحرمين" ينفي صلته بالمغرِّد "المسيء للوطن"
سبق

نفى مشروع قطار الحرمين السريع، صلته بأحد المغرِّدين على "تويتر" قيل إنه يعمل ضمن طاقم المشروع، بعد أن رصد رواد الموقع على الحساب تغريدات مُسيئة للوطن والمواطن السعودي.

جاء ذلك بعدما دشّن مغرّدون وسماً على "تويتر" حمل اسم القائم على الحساب، مدّعين فيه أنه تمّ تعيينه في أحد المواقع التابعة للسكك الحديدية، ووثّقوا فيه تغريدات قديمة له حملت إساءات للوطن واستنقاصاً منه ومن المواطن السعودي.

وحدا ذلك بإدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أن تؤكّد للمغرّدين، عبر حسابها، بأن صاحب الحساب الذي غرّد بما يسيء إلى الوطن لا يعمل لديها.

وأضافت، أن الإدارة تعمل على التأكّد؛ إن كان ممّن يعملون لمصلحة أحد المقاولين؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم حيال تغريداته المُسيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
10:55 AM

مشروع "قطار الحرمين" ينفي صلته بالمغرِّد "المسيء للوطن"

توعّدت بملاحقته في حال كان يعمل لدى أحد المقاولين

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
1,959

نفى مشروع قطار الحرمين السريع، صلته بأحد المغرِّدين على "تويتر" قيل إنه يعمل ضمن طاقم المشروع، بعد أن رصد رواد الموقع على الحساب تغريدات مُسيئة للوطن والمواطن السعودي.

جاء ذلك بعدما دشّن مغرّدون وسماً على "تويتر" حمل اسم القائم على الحساب، مدّعين فيه أنه تمّ تعيينه في أحد المواقع التابعة للسكك الحديدية، ووثّقوا فيه تغريدات قديمة له حملت إساءات للوطن واستنقاصاً منه ومن المواطن السعودي.

وحدا ذلك بإدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أن تؤكّد للمغرّدين، عبر حسابها، بأن صاحب الحساب الذي غرّد بما يسيء إلى الوطن لا يعمل لديها.

وأضافت، أن الإدارة تعمل على التأكّد؛ إن كان ممّن يعملون لمصلحة أحد المقاولين؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم حيال تغريداته المُسيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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