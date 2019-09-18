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"الجدعان" لـ"بلومبيرغ": تأثير حادثة بقيق "صفري" على إيرادات المملكة

وزير المالية يؤكد أن "أرامكو" استطاعت استعادة عافيتها بسرعة

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الهجمات التي خفضت نصف إنتاج المملكة العربية السعودية كان لها تأثير صفري على إيرادات المملكة ولن تؤثر على النمو الاقتصادي.

وقال "الجدعان" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء، في الرياض، ترجمتها "سبق": تعطيل قطاع النفط المهم في المملكة كان مؤقتًا وسيستمر الإنفاق كما هو مخطط له.

وأضاف: الانقطاع من حيث الاقتصاد ، من حيث الإيرادات هو صفر، والمملكة استخدمت احتياطيات النفط لسد الفجوة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأردف وزير المالية: الحادث أثبت أن شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية كانت قادرة على "العودة إلى المسار الصحيح" والتعافي بسرعة.

وأكد التزام المملكة ببيع حصة في أرامكو خلال الـ 12 شهرًا القادمة، مشيرًا إلى أن البورصة الرئيسة ستكون محلية، وما زالت المملكة تدرس خياراتها للسوق الثانوية في الخارج.

وقال "الجدعان" إنه بعد زيادة الإنفاق الحكومي تشهد الحكومة "قوة دفع" في الاقتصاد غير النفطي ، ويتوقع أن يصل القطاع إلى توقعات التوسع بنسبة 2.9 ٪ من صندوق النقد الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجدعان" لـ"بلومبيرغ": تأثير حادثة بقيق "صفري" على إيرادات المملكة
سبق

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الهجمات التي خفضت نصف إنتاج المملكة العربية السعودية كان لها تأثير صفري على إيرادات المملكة ولن تؤثر على النمو الاقتصادي.

وقال "الجدعان" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء، في الرياض، ترجمتها "سبق": تعطيل قطاع النفط المهم في المملكة كان مؤقتًا وسيستمر الإنفاق كما هو مخطط له.

وأضاف: الانقطاع من حيث الاقتصاد ، من حيث الإيرادات هو صفر، والمملكة استخدمت احتياطيات النفط لسد الفجوة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأردف وزير المالية: الحادث أثبت أن شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية كانت قادرة على "العودة إلى المسار الصحيح" والتعافي بسرعة.

وأكد التزام المملكة ببيع حصة في أرامكو خلال الـ 12 شهرًا القادمة، مشيرًا إلى أن البورصة الرئيسة ستكون محلية، وما زالت المملكة تدرس خياراتها للسوق الثانوية في الخارج.

وقال "الجدعان" إنه بعد زيادة الإنفاق الحكومي تشهد الحكومة "قوة دفع" في الاقتصاد غير النفطي ، ويتوقع أن يصل القطاع إلى توقعات التوسع بنسبة 2.9 ٪ من صندوق النقد الدولي.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
05:02 PM

"الجدعان" لـ"بلومبيرغ": تأثير حادثة بقيق "صفري" على إيرادات المملكة

وزير المالية يؤكد أن "أرامكو" استطاعت استعادة عافيتها بسرعة

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محمد البقمي - الرياض
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2,072

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الهجمات التي خفضت نصف إنتاج المملكة العربية السعودية كان لها تأثير صفري على إيرادات المملكة ولن تؤثر على النمو الاقتصادي.

وقال "الجدعان" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء، في الرياض، ترجمتها "سبق": تعطيل قطاع النفط المهم في المملكة كان مؤقتًا وسيستمر الإنفاق كما هو مخطط له.

وأضاف: الانقطاع من حيث الاقتصاد ، من حيث الإيرادات هو صفر، والمملكة استخدمت احتياطيات النفط لسد الفجوة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأردف وزير المالية: الحادث أثبت أن شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية كانت قادرة على "العودة إلى المسار الصحيح" والتعافي بسرعة.

وأكد التزام المملكة ببيع حصة في أرامكو خلال الـ 12 شهرًا القادمة، مشيرًا إلى أن البورصة الرئيسة ستكون محلية، وما زالت المملكة تدرس خياراتها للسوق الثانوية في الخارج.

وقال "الجدعان" إنه بعد زيادة الإنفاق الحكومي تشهد الحكومة "قوة دفع" في الاقتصاد غير النفطي ، ويتوقع أن يصل القطاع إلى توقعات التوسع بنسبة 2.9 ٪ من صندوق النقد الدولي.

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