40 إجراءً إلزامياً للفنادق السعودية للعودة لاستقبال الضيوف.. تعرف عليها

تتضمّن آلية العمل مع الموظفين والنزلاء.. و"سبق" تنشر بنود البروتوكول تفصيلاً

كشفت وزارة السياحة عن بنود بروتوكولات الفنادق والشقق المفروشة بالمملكة للعودة إلى العمل مرة أخرى، واستقبال الضيوف والنزلاء والإجراءات الإلزامية والعقوبات التي تنفذ في مرافق الإيواء السياحي ضمن خطتها الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنشر "سبق" بنود البروتوكول تفصيلاً وهو كالتالي:

1- يجب على الموظفين لبس الكمامات في جميع الأوقات بما في ذلك محطات الاستقبال وقبل دخول غرف النزلاء.

2- تشجيع الموظفين الأكثر عرضة للخطر على العمل من المنزل عن بُعد.

3- يجب على النزلاء ارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف أو الفم عند التواجد خارج الغرف مثل التواجد في بهو الفندق أو الاستقبال.

4- يجب الالتزام بتطهير الأسطح البيئية كل يوم مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس خاصة خلال النهار مثل محطة الاستقبال وأماكن الانتظار وبهو الفندق وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.

5- يجب إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير، وللتطهير يتم استخدام مطهرات مثل مركبات هيبوكلوريت الصوديوم واتباع الإرشادات الموضحة على المنتج من ناحية التركيز وطريقة الاستخدام.

6- يجب الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل يوم وبمطهرات معتمدة.

7- يجب الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

8- يجب أن يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة وفي مناطق التجمع والممرات وغرف النزلاء.

9- الحرص على التهوية الجيدة في جميع غرف المستفيدين وأماكن التجمع.

10- يجب تغير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.

11- تطبق مطاعم الفنادق كافة إجراءات بروتوكولات المطاعم.

12- تطبق الفنادق كل إجراءات بروتوكولات المساجد فيما يخص تطبيق الاشتراطات الصحية للمنطقة المخصصة للصلاة.

13- تطبق الفنادق كل إجراءات البروتوكولات الاجتماعية فيما يخص تطبيق الاشتراطات الصحية لقاعات الأفراح والمناسبات وذلك بأن لا يزيد عدد الأفراد عن 50 شخصاً، ويجب على الفنادق إغلاق صالة التمارين الرياضية.

14- توفير معقمات اليدين والكمامات على الكاونترات بالاستقبال وعند المدخل.

15- إزالة جميع النسخ المطبوعة والمجلات.

16- استخدام سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها.

17- التخلص من أو تعطيل المواد أو الأجهزة التي يتم مشاركتها (مثل الأقلام والشاشات التي تعمل باللمس) واستبدال المطبوعات الورقية والأدلة في الغرف بحلول تقنية أو أدلة قابلة للتنظيف.

18- التباعد الاجتماعي والعمل عن بُعد.

19- يجب وضع علامات أو ملصقات واضحة للوقوف على أرضيات الفنادق أو الشقق المفروشة في أماكن الانتظار، وكذلك في منطقة الاستقبال لكي تساعد في عملية التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف إلى مترين.

20- إيقاف وتعطيل الشاشات التفاعلية أو الشاشات الإرشادية التي تعمل عن طريق اللمس الخاصة بالعملاء.

21- منع خدمة إيقاف السيارات في مواقف الفنادق وكذلك خدمة غسيل السيارات.

22- تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

23- مراقبة الأعراض.

24- يجب على النزلاء إبلاغ موظفي الفندق أو الشقق المفروشة عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى.

25- يجب على العمال الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى.

26 -يجب عمل نقطة فحص عند المدخل الرئيسي للفندق أو الشقق المفروشة تتضمن قياس درجة الحرارة.

27- الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة لنقل الحالة للمستشفى.

28- في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

29- تجهيز غرف للعزل للحالات المشتبهة بإصابتها بمرض كوفيد-19 في حال وجود سكن للعاملين يجهز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معه من قبل الجهات المختصة.

30- وجود آلية ونقطة لفحص الموظفين قبل بداية كل نوبة يومياً وسجل خاص بذلك.

31- نشر الملصقات التوعوية في جميع مداخل الفندق، الاستقبال، البهو، والأماكن البارزة ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن طرق انتشار المرض والوقاية منه.

32- التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

33- اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

34- نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي بطريقة صحيحة بين العاملين.

35- وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

36- يفضل إنشاء قنوات تواصل للإبلاغ عن أي خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها، ويكون المسؤول عنها أحد الموظفين في الفندق.

37- تدريب مسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

38- تعيين مشرفين للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإرشادات.

39- تحديث إجراءات النظافة والتأكد من أنها تشمل جميع المناطق في مرفق الإيواء السياحي مع التركيز على المناطق التي يتكرر استخدامها من النزلاء أو من الموظفين.

40- إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن مرض كوفيد-19 لجميع الموظفين.