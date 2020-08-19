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"مدني مكة" يحذِّر من تقلبات جوية تؤدي لجريان السيول وتساقط البرد

"القرني" دعا إلى الحيطة ومتابعة تقارير الطقس خلال الأيام المقبلة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

‏وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البَرَد، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 29/ 12/ 1441هـ إلى يوم السبت، الموافق 3/ 1/ 1442 هـ، على المحافظات الآتية: الطائف، ميسان، أضم، العرضيات والكامل.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع للالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم.

وللاطلاع على تعليمات السلامة للحالات المطرية يمكن زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط: https://www.998.gov.saراجين السلامة للجميع.

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"مدني مكة" يحذِّر من تقلبات جوية تؤدي لجريان السيول وتساقط البرد
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

‏وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البَرَد، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 29/ 12/ 1441هـ إلى يوم السبت، الموافق 3/ 1/ 1442 هـ، على المحافظات الآتية: الطائف، ميسان، أضم، العرضيات والكامل.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع للالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم.

وللاطلاع على تعليمات السلامة للحالات المطرية يمكن زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط: https://www.998.gov.saراجين السلامة للجميع.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:32 AM

"مدني مكة" يحذِّر من تقلبات جوية تؤدي لجريان السيول وتساقط البرد

"القرني" دعا إلى الحيطة ومتابعة تقارير الطقس خلال الأيام المقبلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

‏وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البَرَد، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 29/ 12/ 1441هـ إلى يوم السبت، الموافق 3/ 1/ 1442 هـ، على المحافظات الآتية: الطائف، ميسان، أضم، العرضيات والكامل.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع للالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم.

وللاطلاع على تعليمات السلامة للحالات المطرية يمكن زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط: https://www.998.gov.saراجين السلامة للجميع.

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