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مصرف لبنان لم يعد قادرًا على دعم شراء وقود الكهرباء

"سلامة" أبلغ المجلس الأعلى للدفاع

أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه، اليوم "الأربعاء"، أنه لم يعد قادرًا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.

وأوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أنه إذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحدًا وسعره يتحدد حسب سعر الصرف؛ وفقًا لقناة "الجديد".

وبيّن "غجر" أن لبنان يشهد حاليًّا مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء، فحاجته 3000 ميغاواط، في حين أن القدرة الإنتاجية بحسب الوقود المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط.

وأشار الوزير إلى أن "الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الوقود؛ لأنها الحلّ الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصرف لبنان لم يعد قادرًا على دعم شراء وقود الكهرباء
سبق

أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه، اليوم "الأربعاء"، أنه لم يعد قادرًا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.

وأوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أنه إذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحدًا وسعره يتحدد حسب سعر الصرف؛ وفقًا لقناة "الجديد".

وبيّن "غجر" أن لبنان يشهد حاليًّا مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء، فحاجته 3000 ميغاواط، في حين أن القدرة الإنتاجية بحسب الوقود المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط.

وأشار الوزير إلى أن "الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الوقود؛ لأنها الحلّ الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه".

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
06:31 PM

مصرف لبنان لم يعد قادرًا على دعم شراء وقود الكهرباء

"سلامة" أبلغ المجلس الأعلى للدفاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه، اليوم "الأربعاء"، أنه لم يعد قادرًا على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه.

وأوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أنه إذا توقف الدعم عن المحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحدًا وسعره يتحدد حسب سعر الصرف؛ وفقًا لقناة "الجديد".

وبيّن "غجر" أن لبنان يشهد حاليًّا مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء، فحاجته 3000 ميغاواط، في حين أن القدرة الإنتاجية بحسب الوقود المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط.

وأشار الوزير إلى أن "الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الوقود؛ لأنها الحلّ الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه".

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