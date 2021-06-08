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فيديو صادم.. شاهد من فاجأ اللصين لحظة السرقة المسلحة

قتل أحدهما.. وهذا ما جرى للآخر

ما إن خرج هذا الشاب من منزله بأحد شوارع مدينة ساو باولو، حتى فوجئ بلصين على دراجة نارية، حيث وجه أحدهما إليه مسدسًا، وهبط الآخر لتجريده من كل ما يملك، ولكن في تلك اللحظة حدث ما لم يتوقعه اللصان.

وحسب تليفزيون "تي في إكريتشكا" البرازيلي، ففي لحظة السرقة، فوجئ اللصان باثنين من عناصر الشرطة على دراجات نارية، وهنا أسرع أحد اللصين بقيادة الدراجة والهروب بها، فيما غادر الآخر مسرعًا عبر شارع جانبي.

وكشف التقرير المصور عن مصرع اللص قائد الدراجة النارية برصاص الشرطة، بعد تبادله لإطلاق النيران من الشرطي، فيما تم القبض على اللص الآخر واستعادة المسروقات بعد وقت قصير.

ولقي تدخل الشرطة وسرعة تصرفها استحسان تليفزيون "تي في اكريتشكا"، ومشاهديه، حيث قدم الجميع التحية لهم.

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فيديو صادم.. شاهد من فاجأ اللصين لحظة السرقة المسلحة
سبق

ما إن خرج هذا الشاب من منزله بأحد شوارع مدينة ساو باولو، حتى فوجئ بلصين على دراجة نارية، حيث وجه أحدهما إليه مسدسًا، وهبط الآخر لتجريده من كل ما يملك، ولكن في تلك اللحظة حدث ما لم يتوقعه اللصان.

وحسب تليفزيون "تي في إكريتشكا" البرازيلي، ففي لحظة السرقة، فوجئ اللصان باثنين من عناصر الشرطة على دراجات نارية، وهنا أسرع أحد اللصين بقيادة الدراجة والهروب بها، فيما غادر الآخر مسرعًا عبر شارع جانبي.

وكشف التقرير المصور عن مصرع اللص قائد الدراجة النارية برصاص الشرطة، بعد تبادله لإطلاق النيران من الشرطي، فيما تم القبض على اللص الآخر واستعادة المسروقات بعد وقت قصير.

ولقي تدخل الشرطة وسرعة تصرفها استحسان تليفزيون "تي في اكريتشكا"، ومشاهديه، حيث قدم الجميع التحية لهم.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
02:43 PM

فيديو صادم.. شاهد من فاجأ اللصين لحظة السرقة المسلحة

قتل أحدهما.. وهذا ما جرى للآخر

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
11,356

ما إن خرج هذا الشاب من منزله بأحد شوارع مدينة ساو باولو، حتى فوجئ بلصين على دراجة نارية، حيث وجه أحدهما إليه مسدسًا، وهبط الآخر لتجريده من كل ما يملك، ولكن في تلك اللحظة حدث ما لم يتوقعه اللصان.

وحسب تليفزيون "تي في إكريتشكا" البرازيلي، ففي لحظة السرقة، فوجئ اللصان باثنين من عناصر الشرطة على دراجات نارية، وهنا أسرع أحد اللصين بقيادة الدراجة والهروب بها، فيما غادر الآخر مسرعًا عبر شارع جانبي.

وكشف التقرير المصور عن مصرع اللص قائد الدراجة النارية برصاص الشرطة، بعد تبادله لإطلاق النيران من الشرطي، فيما تم القبض على اللص الآخر واستعادة المسروقات بعد وقت قصير.

ولقي تدخل الشرطة وسرعة تصرفها استحسان تليفزيون "تي في اكريتشكا"، ومشاهديه، حيث قدم الجميع التحية لهم.

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