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غدًا.. لقاءٌ عن "الروابط الأسرية وأثرها في الوقاية من المخدرات"

تنظمه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "عبر الاتصال المرئي"

تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات غداً الثلاثاء لقاءً بعنوان "الروابط الأسرية وأثرها في وقاية الأبناء من المخدرات".

ويقدّم هذا اللقاء مدير مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك خالد العسكرية، الدكتور خالد السبيت، عبر الاتصال المرئي.

ويهدف اللقاء إلى حماية الأسرة من خلال رفع الوعي بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، وشرح سبل الحماية والوقاية منها.

ودعت أمانة اللجنة الجميع إلى الاستفادة من اللقاء، بالحضور من خلال الرابط:‏https://us02web.zoom.us/j/87938054857?pwd=ZS9PMTBYcXJuZDErZTh4N0dJLzlRQT09.

أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. لقاءٌ عن "الروابط الأسرية وأثرها في الوقاية من المخدرات"
سبق

تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات غداً الثلاثاء لقاءً بعنوان "الروابط الأسرية وأثرها في وقاية الأبناء من المخدرات".

ويقدّم هذا اللقاء مدير مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك خالد العسكرية، الدكتور خالد السبيت، عبر الاتصال المرئي.

ويهدف اللقاء إلى حماية الأسرة من خلال رفع الوعي بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، وشرح سبل الحماية والوقاية منها.

ودعت أمانة اللجنة الجميع إلى الاستفادة من اللقاء، بالحضور من خلال الرابط:‏https://us02web.zoom.us/j/87938054857?pwd=ZS9PMTBYcXJuZDErZTh4N0dJLzlRQT09.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
07:01 PM

غدًا.. لقاءٌ عن "الروابط الأسرية وأثرها في الوقاية من المخدرات"

تنظمه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "عبر الاتصال المرئي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات غداً الثلاثاء لقاءً بعنوان "الروابط الأسرية وأثرها في وقاية الأبناء من المخدرات".

ويقدّم هذا اللقاء مدير مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك خالد العسكرية، الدكتور خالد السبيت، عبر الاتصال المرئي.

ويهدف اللقاء إلى حماية الأسرة من خلال رفع الوعي بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، وشرح سبل الحماية والوقاية منها.

ودعت أمانة اللجنة الجميع إلى الاستفادة من اللقاء، بالحضور من خلال الرابط:‏https://us02web.zoom.us/j/87938054857?pwd=ZS9PMTBYcXJuZDErZTh4N0dJLzlRQT09.

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