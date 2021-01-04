ودعت أمانة اللجنة الجميع إلى الاستفادة من اللقاء، بالحضور من خلال الرابط:‏ https://us02web.zoom.us/j/87938054857?pwd=ZS9PMTBYcXJuZDErZTh4N0dJLzlRQT09.

ويهدف اللقاء إلى حماية الأسرة من خلال رفع الوعي بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، وشرح سبل الحماية والوقاية منها.

ويقدّم هذا اللقاء مدير مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك خالد العسكرية، الدكتور خالد السبيت، عبر الاتصال المرئي.

تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات غداً الثلاثاء لقاءً بعنوان "الروابط الأسرية وأثرها في وقاية الأبناء من المخدرات".

غدًا.. لقاءٌ عن "الروابط الأسرية وأثرها في الوقاية من المخدرات" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-04 تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات غداً الثلاثاء لقاءً بعنوان "الروابط الأسرية وأثرها في وقاية الأبناء من المخدرات". ويقدّم هذا اللقاء مدير مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك خالد العسكرية، الدكتور خالد السبيت، عبر الاتصال المرئي. ويهدف اللقاء إلى حماية الأسرة من خلال رفع الوعي بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، وشرح سبل الحماية والوقاية منها. ودعت أمانة اللجنة الجميع إلى الاستفادة من اللقاء، بالحضور من خلال الرابط:‏https://us02web.zoom.us/j/87938054857?pwd=ZS9PMTBYcXJuZDErZTh4N0dJLzlRQT09.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 07:01 PM

غدًا.. لقاءٌ عن "الروابط الأسرية وأثرها في الوقاية من المخدرات" تنظمه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "عبر الاتصال المرئي"





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تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات غداً الثلاثاء لقاءً بعنوان "الروابط الأسرية وأثرها في وقاية الأبناء من المخدرات".

ويقدّم هذا اللقاء مدير مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك خالد العسكرية، الدكتور خالد السبيت، عبر الاتصال المرئي.

ويهدف اللقاء إلى حماية الأسرة من خلال رفع الوعي بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، وشرح سبل الحماية والوقاية منها.

ودعت أمانة اللجنة الجميع إلى الاستفادة من اللقاء، بالحضور من خلال الرابط:‏https://us02web.zoom.us/j/87938054857?pwd=ZS9PMTBYcXJuZDErZTh4N0dJLzlRQT09.