الموافقة على حضور الجماهير اليابانية أولمبياد طوكيو.. 10 آلاف في كل منافسة

المنظمون اجتمعوا اليوم مع المسؤولين اليابانيين قبل قرابة شهر من انطلاق الحدث

وافقت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 اليوم، وبالاتفاق مع الجهات المعنية، على حضور الجماهير اليابانية لفعاليات الدورة.

واشترطت اللجنة ألا تتخطى نسبة الحضور 10 آلاف شخص في كل منافسة من المنافسات.

واجتمع اليوم منظمو أولمبياد طوكيو والمسؤولون اليابانيون لاتخاذ القرار النهائي بشأن حضور الجماهير المحلية من عدمه في الألعاب المؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا، قبل قرابة شهر من انطلاق الحدث العالمي.

ومع اقتراب موعد حفل الافتتاح المقرر في 23 يوليو المقبل، يسارع المنظمون لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات؛ إلا أن القرار المتعلق بحضور الجماهير تم إرجاؤه إلى أبعد حد ممكن.

سبَق أن تم حظر حضور الجماهير من الخارج؛ مما يعكس التحديات الهائلة التي يواجهها المنظمون لإقامة العرس العالمي بأمان.

ووفق "الفرنسية"، تم رفع حالة الطوارئ في طوكيو الأحد؛ في حين تستمر القيود المتعلقة بالحضور الجماهيري حتى 11 يوليو، والتي تنص حاليًا على السماح بخمسة آلاف متفرج أو 50% من قدرة استيعاب الملعب، مع الالتزام بأيهما أقل.

وبعد 11 يوليو؛ سيتم رفع الحد الأقصى إلى 10 آلاف شخص أو 50% من السعة، مع الالتزام بأيهما أقل.

لكن كبار الخبراء الطبيين -بمن فيهم مستشارون للحكومة- أكدوا أن إقامة الألعاب خلف أبواب موصدة؛ سيكون "مثاليًّا" من وجهة نظر صحية.

لكن العديد من وسائل الإعلام، أشار إلى أن المنظّمين سيسمحون بحضور 10 آلاف شخص خلال المنافسات؛ فيما قد يصل العدد إلى 20 ألفًا في حفل الافتتاح، بمن فيهم الشخصيات الأجنبية والجهات الراعية؛ وهو ما أعلن عنه بالفعل اليوم.