النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو .. "الشوقبي" يعفو عن قاتل ابنه دون أي مقابل تقديرًا لظروف والدته

قال: صدقت تنازلي في المحكمة الجزائية.. وإخواني حضروا ووافقوني القرار

لم تمض سوى أربعة أشهر بعد فقدانه ولده، حتى اتجه الأب يحيى محمد الشوقبي إلى منزل والدة قاتل ابنه من تلقاء نفسه معلنًا أمامها عفوًا مطلقًا عن ابنها ابتغاء وجه الله ودون أي مقابل مالي وتقديرًا منه لظروفها الصحية والنفسية، وذلك في موقف إنساني عظيم وكريم لا يقدر عليه إلا من اتصف بأعظم خصال مكارم الأخلاق والعفو والصفح والصبر.

وتفصيلاً، روى العافي عن قاتل ابنه، الأب الصابر الشاكر والمحتسب "يحيى الشوقبي" تفاصيل القضية والحادثة لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية : حصلت القضية في 17 رجب 1442 وتنازلت بعدها بأربعة أشهر، في أول يوم من شهر ذي القعدة حيث ذهبت بنفسي إلى منزل أم خالد وكانت في حالة صحية صعبة وتم تنازلي في منزلها وقلت لهم معكم والد المقتول يحيى محمد الشوقبي وأنا متنازل، وقد تملكتها حينها فرحة غامرة وشديدة كان لها أثر إيجابي سريع في تحسن حالتها الصحية.

وأضاف: بعدها صدقت تنازلي في المحكمة الجزائية وطلبت إخواني للحضور وعندما حضروا تفاجؤوا بقرار العفو وقد وافقوني عليه، مؤكدًا أنه لم يقبل أي ريال واحد.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو .. "الشوقبي" يعفو عن قاتل ابنه دون أي مقابل تقديرًا لظروف والدته
سبق

لم تمض سوى أربعة أشهر بعد فقدانه ولده، حتى اتجه الأب يحيى محمد الشوقبي إلى منزل والدة قاتل ابنه من تلقاء نفسه معلنًا أمامها عفوًا مطلقًا عن ابنها ابتغاء وجه الله ودون أي مقابل مالي وتقديرًا منه لظروفها الصحية والنفسية، وذلك في موقف إنساني عظيم وكريم لا يقدر عليه إلا من اتصف بأعظم خصال مكارم الأخلاق والعفو والصفح والصبر.

وتفصيلاً، روى العافي عن قاتل ابنه، الأب الصابر الشاكر والمحتسب "يحيى الشوقبي" تفاصيل القضية والحادثة لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية : حصلت القضية في 17 رجب 1442 وتنازلت بعدها بأربعة أشهر، في أول يوم من شهر ذي القعدة حيث ذهبت بنفسي إلى منزل أم خالد وكانت في حالة صحية صعبة وتم تنازلي في منزلها وقلت لهم معكم والد المقتول يحيى محمد الشوقبي وأنا متنازل، وقد تملكتها حينها فرحة غامرة وشديدة كان لها أثر إيجابي سريع في تحسن حالتها الصحية.

وأضاف: بعدها صدقت تنازلي في المحكمة الجزائية وطلبت إخواني للحضور وعندما حضروا تفاجؤوا بقرار العفو وقد وافقوني عليه، مؤكدًا أنه لم يقبل أي ريال واحد.


24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
11:09 PM

فيديو .. "الشوقبي" يعفو عن قاتل ابنه دون أي مقابل تقديرًا لظروف والدته

قال: صدقت تنازلي في المحكمة الجزائية.. وإخواني حضروا ووافقوني القرار

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
7,875

لم تمض سوى أربعة أشهر بعد فقدانه ولده، حتى اتجه الأب يحيى محمد الشوقبي إلى منزل والدة قاتل ابنه من تلقاء نفسه معلنًا أمامها عفوًا مطلقًا عن ابنها ابتغاء وجه الله ودون أي مقابل مالي وتقديرًا منه لظروفها الصحية والنفسية، وذلك في موقف إنساني عظيم وكريم لا يقدر عليه إلا من اتصف بأعظم خصال مكارم الأخلاق والعفو والصفح والصبر.

وتفصيلاً، روى العافي عن قاتل ابنه، الأب الصابر الشاكر والمحتسب "يحيى الشوقبي" تفاصيل القضية والحادثة لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية : حصلت القضية في 17 رجب 1442 وتنازلت بعدها بأربعة أشهر، في أول يوم من شهر ذي القعدة حيث ذهبت بنفسي إلى منزل أم خالد وكانت في حالة صحية صعبة وتم تنازلي في منزلها وقلت لهم معكم والد المقتول يحيى محمد الشوقبي وأنا متنازل، وقد تملكتها حينها فرحة غامرة وشديدة كان لها أثر إيجابي سريع في تحسن حالتها الصحية.

وأضاف: بعدها صدقت تنازلي في المحكمة الجزائية وطلبت إخواني للحضور وعندما حضروا تفاجؤوا بقرار العفو وقد وافقوني عليه، مؤكدًا أنه لم يقبل أي ريال واحد.


اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,525
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,001
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,098

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة