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وكلاء الخارجية يستقبلون سفراء بريطانيا والأردن وموريشيوس ومنسقة الأمم المتحدة

بحثوا آخر التطورات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، في مكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليز، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية إدوارد أوكدن، والوفدَيْن المرافقَيْن لهما.

كما استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، في مكتبه اليوم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية نتالي فوستر.

وجرى خلال الاستقبال بحث التطورات في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، السفير عزام بن عبدالكريم القين، في مكتبه اليوم سفير جمهورية موريشيوس لدى السعودية محمد إقبال لاتونا.


وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكلاء الخارجية يستقبلون سفراء بريطانيا والأردن وموريشيوس ومنسقة الأمم المتحدة
سبق

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، في مكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليز، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية إدوارد أوكدن، والوفدَيْن المرافقَيْن لهما.

كما استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، في مكتبه اليوم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية نتالي فوستر.

وجرى خلال الاستقبال بحث التطورات في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، السفير عزام بن عبدالكريم القين، في مكتبه اليوم سفير جمهورية موريشيوس لدى السعودية محمد إقبال لاتونا.


وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:53 PM

وكلاء الخارجية يستقبلون سفراء بريطانيا والأردن وموريشيوس ومنسقة الأمم المتحدة

بحثوا آخر التطورات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، في مكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليز، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية إدوارد أوكدن، والوفدَيْن المرافقَيْن لهما.

كما استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، في مكتبه اليوم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية نتالي فوستر.

وجرى خلال الاستقبال بحث التطورات في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، السفير عزام بن عبدالكريم القين، في مكتبه اليوم سفير جمهورية موريشيوس لدى السعودية محمد إقبال لاتونا.


وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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