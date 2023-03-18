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تسجيل سادس وفاة بـ"كورونا" في الجزائر

ارتفاع الحالات المؤكدة إلى 72 مريضاً

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بالوباء إلى ست حالات من محافظة البليدة التي تصنفها السلطات بأنها بؤرة للوباء.

كما سجلت الوزارة 12 حالة جديدة بفيروس "كورونا" في يوم واحد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 72.

وزارة الصحة الجزائرية فيروس كورونا الجديد

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تسجيل سادس وفاة بـ"كورونا" في الجزائر
سبق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بالوباء إلى ست حالات من محافظة البليدة التي تصنفها السلطات بأنها بؤرة للوباء.

كما سجلت الوزارة 12 حالة جديدة بفيروس "كورونا" في يوم واحد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 72.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
04:16 PM

تسجيل سادس وفاة بـ"كورونا" في الجزائر

ارتفاع الحالات المؤكدة إلى 72 مريضاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بالوباء إلى ست حالات من محافظة البليدة التي تصنفها السلطات بأنها بؤرة للوباء.

كما سجلت الوزارة 12 حالة جديدة بفيروس "كورونا" في يوم واحد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 72.

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