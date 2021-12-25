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6 مباريات متبقية على ختام دوري المناطق لكرة القدم للسيدات.. تعرّف عليها

نحن على أعتاب ختام منافسات المرحلة الأولى من النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، الذي انطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي بمشاركة 14 فريقاً.

حيث ستقام اليوم ثلاث مباريات من الجولة العاشرة للمنطقة الوسطى، إذا يلتقي في أولى المباريات فريق الهمة متذيل جدول الترتيب مع اتحاد الرياض صاحب المركز الرابع في مباراة تحصيل حاصل على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، ويواجه فريق التحدي ثاني الترتيب الذي يسعى للمحافظة على الوصافة فريق السهام الزرقاء صاحب المركز الخامس على ذات الملعب، وفي ختام مباريات المنطقة الوسطى يلاقي فريق سما الثالث بمتصدر المنطقة الوسطى فريق اليمامة على ملعب إعداد القادة بالرياض .

وتستكمل مباريات الجولة العاشرة للمنطقة الغربية يوم الاثنين القادم بإقامة ثلاث مباريات، حيث يواجه فريق الكرة المشتعلة متذيل جدول الترتيب فريق اتحاد القوة رابع الترتيب، ويلتقي فريق مراس الثالث بنظيره فريق العاصفة صاحب المركز الثاني الذي يسعى لخطف الصدارة والتأهل للمرحلة الثانية بطلاً للمنطقة الغربية، وفي ختام مباريات الجولة يلاقي فريق الليث الأبيض خامس الترتيب مع المتصدر فريق نسور جدة.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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6 مباريات متبقية على ختام دوري المناطق لكرة القدم للسيدات.. تعرّف عليها
سبق

نحن على أعتاب ختام منافسات المرحلة الأولى من النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، الذي انطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي بمشاركة 14 فريقاً.

حيث ستقام اليوم ثلاث مباريات من الجولة العاشرة للمنطقة الوسطى، إذا يلتقي في أولى المباريات فريق الهمة متذيل جدول الترتيب مع اتحاد الرياض صاحب المركز الرابع في مباراة تحصيل حاصل على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، ويواجه فريق التحدي ثاني الترتيب الذي يسعى للمحافظة على الوصافة فريق السهام الزرقاء صاحب المركز الخامس على ذات الملعب، وفي ختام مباريات المنطقة الوسطى يلاقي فريق سما الثالث بمتصدر المنطقة الوسطى فريق اليمامة على ملعب إعداد القادة بالرياض .

وتستكمل مباريات الجولة العاشرة للمنطقة الغربية يوم الاثنين القادم بإقامة ثلاث مباريات، حيث يواجه فريق الكرة المشتعلة متذيل جدول الترتيب فريق اتحاد القوة رابع الترتيب، ويلتقي فريق مراس الثالث بنظيره فريق العاصفة صاحب المركز الثاني الذي يسعى لخطف الصدارة والتأهل للمرحلة الثانية بطلاً للمنطقة الغربية، وفي ختام مباريات الجولة يلاقي فريق الليث الأبيض خامس الترتيب مع المتصدر فريق نسور جدة.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
04:05 PM

6 مباريات متبقية على ختام دوري المناطق لكرة القدم للسيدات.. تعرّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نحن على أعتاب ختام منافسات المرحلة الأولى من النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، الذي انطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي بمشاركة 14 فريقاً.

حيث ستقام اليوم ثلاث مباريات من الجولة العاشرة للمنطقة الوسطى، إذا يلتقي في أولى المباريات فريق الهمة متذيل جدول الترتيب مع اتحاد الرياض صاحب المركز الرابع في مباراة تحصيل حاصل على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، ويواجه فريق التحدي ثاني الترتيب الذي يسعى للمحافظة على الوصافة فريق السهام الزرقاء صاحب المركز الخامس على ذات الملعب، وفي ختام مباريات المنطقة الوسطى يلاقي فريق سما الثالث بمتصدر المنطقة الوسطى فريق اليمامة على ملعب إعداد القادة بالرياض .

وتستكمل مباريات الجولة العاشرة للمنطقة الغربية يوم الاثنين القادم بإقامة ثلاث مباريات، حيث يواجه فريق الكرة المشتعلة متذيل جدول الترتيب فريق اتحاد القوة رابع الترتيب، ويلتقي فريق مراس الثالث بنظيره فريق العاصفة صاحب المركز الثاني الذي يسعى لخطف الصدارة والتأهل للمرحلة الثانية بطلاً للمنطقة الغربية، وفي ختام مباريات الجولة يلاقي فريق الليث الأبيض خامس الترتيب مع المتصدر فريق نسور جدة.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

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