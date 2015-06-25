"الغفيلي" يرأس وفد وزارة الدفاع بالمعرض الدولي العسكري البحري

التقى القائد العام لقوات سلاح البحرية في الجيش الروسي

رأس قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وفد وزارة الدفاع لحضور المعرض الدولي العسكري البحري (MBMC-2021), الذي أقيم بمدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية.



وقام الفريق الغفيلي والوفد المرافق له بجولة في المعرض، شملت عدداً من أجنحة ومنصات الشركات الوطنية الروسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري والاطلاع على أحدث المعدات والتقنيات الدفاعية البحرية، وكذلك جولة على السفن الحربية المشاركة في المعرض.



والتقى قائد القوات البحرية على هامش المعرض القائد العام لقوات سلاح البحرية في الجيش الروسي الفريق أول نيكولاي يفمينوف.كما التقى في مقر إقامته بالطلبة السعوديين المبتعثين للكليات البحرية الروسية.



