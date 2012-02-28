9 مناطق في دائرة تنبيهات "الإنذار المبكّر" .. الأمطار تغازل 8 منها
قال: حالة ضباب في "القريات" يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر تنبيهات عدة، صباح اليوم، شملت 9 مناطق.
ففي منطقة الجوف "القريات"، صدر تنبيه لحالة ضباب تبدأ العاشرة صباحاً وتستمر ساعتين مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
وفي مناطق: جازان والباحة وعسير، تنبيه من سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية من الواحدة ظهراً للثامنة مساء اليوم.
أما في مناطق: الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية، فقد صدر تنبيه لحالة رياح نشطة - سُحب رعديّة تبدأ الثانية عشرة ظهر اليوم وتستمر للواحدة صباح الخميس، يصحبها تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
9 مناطق في دائرة تنبيهات "الإنذار المبكّر" .. الأمطار تغازل 8 منها
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-02-28
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر تنبيهات عدة، صباح اليوم، شملت 9 مناطق.
ففي منطقة الجوف "القريات"، صدر تنبيه لحالة ضباب تبدأ العاشرة صباحاً وتستمر ساعتين مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
وفي مناطق: جازان والباحة وعسير، تنبيه من سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية من الواحدة ظهراً للثامنة مساء اليوم.
أما في مناطق: الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية، فقد صدر تنبيه لحالة رياح نشطة - سُحب رعديّة تبدأ الثانية عشرة ظهر اليوم وتستمر للواحدة صباح الخميس، يصحبها تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
09:56 AM
9 مناطق في دائرة تنبيهات "الإنذار المبكّر" .. الأمطار تغازل 8 منها
قال: حالة ضباب في "القريات" يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر تنبيهات عدة، صباح اليوم، شملت 9 مناطق.
ففي منطقة الجوف "القريات"، صدر تنبيه لحالة ضباب تبدأ العاشرة صباحاً وتستمر ساعتين مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
وفي مناطق: جازان والباحة وعسير، تنبيه من سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية من الواحدة ظهراً للثامنة مساء اليوم.
أما في مناطق: الرياض والقصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية، فقد صدر تنبيه لحالة رياح نشطة - سُحب رعديّة تبدأ الثانية عشرة ظهر اليوم وتستمر للواحدة صباح الخميس، يصحبها تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.