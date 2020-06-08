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براءة اختراع من "أبل" لتصوير السيلفي مع تطبيق التباعد الاجتماعي

بتقنية "الصور الشخصية الجماعية الاصطناعية"

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية سجلت براءة اختراع جديدة، يمكنها تطوير تقنيات لتصوير السيلفي، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنه قرر أن يستخدم براءة الاختراع الجديدة تلك؛ نظرًا لأنه بات غير آمن التقاط صور السيلفي الجماعية في ظل جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وستمكن براءة اختراع "أبل" الجديدة من تصنيع هواتف "آيفون" تحمل تطبيقات يمكنها التقاط صور سيلفي جماعية بتقنية "الصور الشخصية الجماعية الاصطناعية".

ويمكن من خلال تلك التقنية دعوة كل شخص لالتقاط صورة سيلفي ذاتية، ويتم تجميع كل تلك الصور في صورة جماعية واحدة، تبدو وكأنها صورة سيلفي جماعية.

وتتضمن تلك التقنية إمكانية استخدام الصور ومقاطع الفيديو المسجلة أو حتى البث المباشر، ويمكن للمشاركين تحرير اللقطات لوضع أنفسهم في المقدمة مثلًا أو في الوسط.

ومن المتوقع أن تطرح "أبل" تلك التقنية الجديدة عبر تحديث مرتقب لنظام تشغيل "آي أو إس".

شركة أبل الأمريكية تقنيات تصوير السيلفي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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براءة اختراع من "أبل" لتصوير السيلفي مع تطبيق التباعد الاجتماعي
سبق

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية سجلت براءة اختراع جديدة، يمكنها تطوير تقنيات لتصوير السيلفي، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنه قرر أن يستخدم براءة الاختراع الجديدة تلك؛ نظرًا لأنه بات غير آمن التقاط صور السيلفي الجماعية في ظل جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وستمكن براءة اختراع "أبل" الجديدة من تصنيع هواتف "آيفون" تحمل تطبيقات يمكنها التقاط صور سيلفي جماعية بتقنية "الصور الشخصية الجماعية الاصطناعية".

ويمكن من خلال تلك التقنية دعوة كل شخص لالتقاط صورة سيلفي ذاتية، ويتم تجميع كل تلك الصور في صورة جماعية واحدة، تبدو وكأنها صورة سيلفي جماعية.

وتتضمن تلك التقنية إمكانية استخدام الصور ومقاطع الفيديو المسجلة أو حتى البث المباشر، ويمكن للمشاركين تحرير اللقطات لوضع أنفسهم في المقدمة مثلًا أو في الوسط.

ومن المتوقع أن تطرح "أبل" تلك التقنية الجديدة عبر تحديث مرتقب لنظام تشغيل "آي أو إس".

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
12:29 PM

براءة اختراع من "أبل" لتصوير السيلفي مع تطبيق التباعد الاجتماعي

بتقنية "الصور الشخصية الجماعية الاصطناعية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية سجلت براءة اختراع جديدة، يمكنها تطوير تقنيات لتصوير السيلفي، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنه قرر أن يستخدم براءة الاختراع الجديدة تلك؛ نظرًا لأنه بات غير آمن التقاط صور السيلفي الجماعية في ظل جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وستمكن براءة اختراع "أبل" الجديدة من تصنيع هواتف "آيفون" تحمل تطبيقات يمكنها التقاط صور سيلفي جماعية بتقنية "الصور الشخصية الجماعية الاصطناعية".

ويمكن من خلال تلك التقنية دعوة كل شخص لالتقاط صورة سيلفي ذاتية، ويتم تجميع كل تلك الصور في صورة جماعية واحدة، تبدو وكأنها صورة سيلفي جماعية.

وتتضمن تلك التقنية إمكانية استخدام الصور ومقاطع الفيديو المسجلة أو حتى البث المباشر، ويمكن للمشاركين تحرير اللقطات لوضع أنفسهم في المقدمة مثلًا أو في الوسط.

ومن المتوقع أن تطرح "أبل" تلك التقنية الجديدة عبر تحديث مرتقب لنظام تشغيل "آي أو إس".

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