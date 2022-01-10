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"التخصصات الصحية" تفتح التقديم على برامج شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات

لعام 2022.. بتخصصات الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم التطبيقية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات لعام 2022، عبر بوابة المفاضلة والقبول الإلكترونية (Matching System)، لتخصص: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية.

وتتضمن هذه التخصصات: 26 برنامجاً لتخصصات الطب والجراحة، و10 برامج لتخصصات طب الأسنان، وبرنامج دبلوم الصيدلة السريرية، و8 برامج لتخصصات التمريض، و7 برامج لتخصصات العلوم الطبية التطبيقية، موزعة على المراكز التدريبية في 25 مدينة في المملكة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي: "أن بوابة القبول ستغلق في 23 يناير 2022 لتبدأ بعدها مرحلة إعلان درجة التحكيم والدرجة النهائية يوم 24 فبراير 2022، ومن ثم إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية يوم 8 مارس 2022، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 13 و31 مارس 2022، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية، وإغلاق بوابة مديري البرامج لترتيب أولوية المرشحين يوم 31 مارس.

وأضاف القثامي، أن آخر موعد للممثلين النظاميين في المراكز لمراجعة قوائم المقبولين والاعتماد سيكون في تاريخ 3 أبريل 2022م، وسيتم بعدها عمل المطابقة النهائية إلكترونيًا، وإعلان نتائج المقبولين يوم 19 أبريل 2022م.

وحث المتقدمين على مراجعة الجدول الزمني للقبول، ومراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة، والاطلاع على كتيب القبول، والذي يوضح آليات التقديم، ونقاط المفاضلة والمنافسة للقبول.

يُذكر أن شهادة الاختصاص السعودية تُعد الأعلى في مجال التخصص حيث يجب الحصول عليها تدريب مهني مقنن، يُطبق في المستشفيات المعتمدة من قبل الهيئة بناء على توفر متطلبات محددة للاعتراف حيث يتم الإشراف على التدريب من قبل لجان إشرافية متخصصة من المدربين، ومديري البرامج، والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب مع وجود ممثل للمتدربين في كل لجنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصصات الصحية" تفتح التقديم على برامج شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات لعام 2022، عبر بوابة المفاضلة والقبول الإلكترونية (Matching System)، لتخصص: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية.

وتتضمن هذه التخصصات: 26 برنامجاً لتخصصات الطب والجراحة، و10 برامج لتخصصات طب الأسنان، وبرنامج دبلوم الصيدلة السريرية، و8 برامج لتخصصات التمريض، و7 برامج لتخصصات العلوم الطبية التطبيقية، موزعة على المراكز التدريبية في 25 مدينة في المملكة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي: "أن بوابة القبول ستغلق في 23 يناير 2022 لتبدأ بعدها مرحلة إعلان درجة التحكيم والدرجة النهائية يوم 24 فبراير 2022، ومن ثم إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية يوم 8 مارس 2022، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 13 و31 مارس 2022، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية، وإغلاق بوابة مديري البرامج لترتيب أولوية المرشحين يوم 31 مارس.

وأضاف القثامي، أن آخر موعد للممثلين النظاميين في المراكز لمراجعة قوائم المقبولين والاعتماد سيكون في تاريخ 3 أبريل 2022م، وسيتم بعدها عمل المطابقة النهائية إلكترونيًا، وإعلان نتائج المقبولين يوم 19 أبريل 2022م.

وحث المتقدمين على مراجعة الجدول الزمني للقبول، ومراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة، والاطلاع على كتيب القبول، والذي يوضح آليات التقديم، ونقاط المفاضلة والمنافسة للقبول.

يُذكر أن شهادة الاختصاص السعودية تُعد الأعلى في مجال التخصص حيث يجب الحصول عليها تدريب مهني مقنن، يُطبق في المستشفيات المعتمدة من قبل الهيئة بناء على توفر متطلبات محددة للاعتراف حيث يتم الإشراف على التدريب من قبل لجان إشرافية متخصصة من المدربين، ومديري البرامج، والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب مع وجود ممثل للمتدربين في كل لجنة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:56 AM

"التخصصات الصحية" تفتح التقديم على برامج شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات

لعام 2022.. بتخصصات الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم التطبيقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم لبرامج شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات لعام 2022، عبر بوابة المفاضلة والقبول الإلكترونية (Matching System)، لتخصص: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية.

وتتضمن هذه التخصصات: 26 برنامجاً لتخصصات الطب والجراحة، و10 برامج لتخصصات طب الأسنان، وبرنامج دبلوم الصيدلة السريرية، و8 برامج لتخصصات التمريض، و7 برامج لتخصصات العلوم الطبية التطبيقية، موزعة على المراكز التدريبية في 25 مدينة في المملكة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي: "أن بوابة القبول ستغلق في 23 يناير 2022 لتبدأ بعدها مرحلة إعلان درجة التحكيم والدرجة النهائية يوم 24 فبراير 2022، ومن ثم إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية يوم 8 مارس 2022، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 13 و31 مارس 2022، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية، وإغلاق بوابة مديري البرامج لترتيب أولوية المرشحين يوم 31 مارس.

وأضاف القثامي، أن آخر موعد للممثلين النظاميين في المراكز لمراجعة قوائم المقبولين والاعتماد سيكون في تاريخ 3 أبريل 2022م، وسيتم بعدها عمل المطابقة النهائية إلكترونيًا، وإعلان نتائج المقبولين يوم 19 أبريل 2022م.

وحث المتقدمين على مراجعة الجدول الزمني للقبول، ومراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة، والاطلاع على كتيب القبول، والذي يوضح آليات التقديم، ونقاط المفاضلة والمنافسة للقبول.

يُذكر أن شهادة الاختصاص السعودية تُعد الأعلى في مجال التخصص حيث يجب الحصول عليها تدريب مهني مقنن، يُطبق في المستشفيات المعتمدة من قبل الهيئة بناء على توفر متطلبات محددة للاعتراف حيث يتم الإشراف على التدريب من قبل لجان إشرافية متخصصة من المدربين، ومديري البرامج، والممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب مع وجود ممثل للمتدربين في كل لجنة.

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