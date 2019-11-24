وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني

جرى استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية نيلي آنن، والوفد المرافق معه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.