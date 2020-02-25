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"الصحة": لم نسجل أي إصابة بـ"كورونا" وفحصنا أكثر من 5 آلاف من الرحلات الجوية

شددت على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه لم تسجل - حتى الآن - أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "Covid-19" داخل المملكة مشيرة أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم 80210 شخص معظمهم في الصين تعافى منهم 27683 بينما توفي 2704.

وأضافت "الصحة" أنه تم فحص 3195 مسافراً من الرحلات الجوية المباشرة من الصين و2316 مسافراً من الرحلات الجوية غير المباشرة من الصين مهيبة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": لم نسجل أي إصابة بـ"كورونا" وفحصنا أكثر من 5 آلاف من الرحلات الجوية
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه لم تسجل - حتى الآن - أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "Covid-19" داخل المملكة مشيرة أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم 80210 شخص معظمهم في الصين تعافى منهم 27683 بينما توفي 2704.

وأضافت "الصحة" أنه تم فحص 3195 مسافراً من الرحلات الجوية المباشرة من الصين و2316 مسافراً من الرحلات الجوية غير المباشرة من الصين مهيبة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:24 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:55 PM

"الصحة": لم نسجل أي إصابة بـ"كورونا" وفحصنا أكثر من 5 آلاف من الرحلات الجوية

شددت على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه لم تسجل - حتى الآن - أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "Covid-19" داخل المملكة مشيرة أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم 80210 شخص معظمهم في الصين تعافى منهم 27683 بينما توفي 2704.

وأضافت "الصحة" أنه تم فحص 3195 مسافراً من الرحلات الجوية المباشرة من الصين و2316 مسافراً من الرحلات الجوية غير المباشرة من الصين مهيبة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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