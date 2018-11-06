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استعداداً لـ"فورمولا إي" الرياض.."نيسان إي. دامس" يستكمل اختبارات القيادة

"التجريبية" على أرضية رطبة للمرة الأولى في حلبة "ريكاردو تورمو" في فالنسيا بإسبانيا

أعلن فريق "نيسان إي. دامس" عن استكمال اختبارات القيادة التجريبية على حلبة "ريكاردو تورمو" في فالنسيا بإسبانيا استعداداً لمشاركته الأولى في الموسم الخامس لبطولة السيارات الكهربائية "إيه بي بي فورمولا إي" التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، والتي ستقام بمدينة الرياض.

واختتم الفريق اليوم الأخير للاختبارات من خلال القيادة على أرضية رطبة للمرة الأولى هذا الصباح، ليستكمل بذلك 247 دورة على الحلبة الإسبانية على مدار ثلاثة أيام، ما يمثل تطوراً على صعيد توليد القوة وإدارة عملية استهلاك الطاقة.

يُشار إلى أن اختبارات فالنسيا كانت الأولى بالنسبة لجميع الفرق المشاركة في سباق "فورمولا إي" على حلبة السباق والتي تم خلالها اختبار قدرات "الجيل الثاني" لسيارة "فورمولا إي" المشاركة للمرة الأولى في الموسم الخامس، والتي تتميز بأنها مزوّدة ببطارية جديدة وقدرات الدفع العالية والديناميكا الهوائية.

وأجرى الاختبارات كل من السويسري سيباستيان بويمي، بطل سباقات "فورمولا إي" موسم 2015- 2016 والفائز بعدة ألقاب في سلسلة هذه السباقات، والأكثر حصولاً على موقع الانطلاق المميز من الصف الأول، والأسرع في الدورات، وأوليفر رولاند، البطل السابق لسباق "فورمولا رينو 3.5" والسائق الشاب في سباقات "فورمولا 1"، حيث قاد السائقان سيارة فريق "نيسان إي. دامس" رقم 22.

وبانتهاء هذه المرحلة التجريبية الآن، سوف يواصل فريق "نيسان إي. دامس" الاستعدادات خارج نطاق حلبات السباق، حيث يتبقى قرابة 40 يوماً على انطلاق المرحلة الأولى من السباق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 15 ديسمبر المقبل.

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استعداداً لـ"فورمولا إي" الرياض.."نيسان إي. دامس" يستكمل اختبارات القيادة
سبق

أعلن فريق "نيسان إي. دامس" عن استكمال اختبارات القيادة التجريبية على حلبة "ريكاردو تورمو" في فالنسيا بإسبانيا استعداداً لمشاركته الأولى في الموسم الخامس لبطولة السيارات الكهربائية "إيه بي بي فورمولا إي" التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، والتي ستقام بمدينة الرياض.

واختتم الفريق اليوم الأخير للاختبارات من خلال القيادة على أرضية رطبة للمرة الأولى هذا الصباح، ليستكمل بذلك 247 دورة على الحلبة الإسبانية على مدار ثلاثة أيام، ما يمثل تطوراً على صعيد توليد القوة وإدارة عملية استهلاك الطاقة.

يُشار إلى أن اختبارات فالنسيا كانت الأولى بالنسبة لجميع الفرق المشاركة في سباق "فورمولا إي" على حلبة السباق والتي تم خلالها اختبار قدرات "الجيل الثاني" لسيارة "فورمولا إي" المشاركة للمرة الأولى في الموسم الخامس، والتي تتميز بأنها مزوّدة ببطارية جديدة وقدرات الدفع العالية والديناميكا الهوائية.

وأجرى الاختبارات كل من السويسري سيباستيان بويمي، بطل سباقات "فورمولا إي" موسم 2015- 2016 والفائز بعدة ألقاب في سلسلة هذه السباقات، والأكثر حصولاً على موقع الانطلاق المميز من الصف الأول، والأسرع في الدورات، وأوليفر رولاند، البطل السابق لسباق "فورمولا رينو 3.5" والسائق الشاب في سباقات "فورمولا 1"، حيث قاد السائقان سيارة فريق "نيسان إي. دامس" رقم 22.

وبانتهاء هذه المرحلة التجريبية الآن، سوف يواصل فريق "نيسان إي. دامس" الاستعدادات خارج نطاق حلبات السباق، حيث يتبقى قرابة 40 يوماً على انطلاق المرحلة الأولى من السباق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 15 ديسمبر المقبل.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
03:45 PM

استعداداً لـ"فورمولا إي" الرياض.."نيسان إي. دامس" يستكمل اختبارات القيادة

"التجريبية" على أرضية رطبة للمرة الأولى في حلبة "ريكاردو تورمو" في فالنسيا بإسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن فريق "نيسان إي. دامس" عن استكمال اختبارات القيادة التجريبية على حلبة "ريكاردو تورمو" في فالنسيا بإسبانيا استعداداً لمشاركته الأولى في الموسم الخامس لبطولة السيارات الكهربائية "إيه بي بي فورمولا إي" التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، والتي ستقام بمدينة الرياض.

واختتم الفريق اليوم الأخير للاختبارات من خلال القيادة على أرضية رطبة للمرة الأولى هذا الصباح، ليستكمل بذلك 247 دورة على الحلبة الإسبانية على مدار ثلاثة أيام، ما يمثل تطوراً على صعيد توليد القوة وإدارة عملية استهلاك الطاقة.

يُشار إلى أن اختبارات فالنسيا كانت الأولى بالنسبة لجميع الفرق المشاركة في سباق "فورمولا إي" على حلبة السباق والتي تم خلالها اختبار قدرات "الجيل الثاني" لسيارة "فورمولا إي" المشاركة للمرة الأولى في الموسم الخامس، والتي تتميز بأنها مزوّدة ببطارية جديدة وقدرات الدفع العالية والديناميكا الهوائية.

وأجرى الاختبارات كل من السويسري سيباستيان بويمي، بطل سباقات "فورمولا إي" موسم 2015- 2016 والفائز بعدة ألقاب في سلسلة هذه السباقات، والأكثر حصولاً على موقع الانطلاق المميز من الصف الأول، والأسرع في الدورات، وأوليفر رولاند، البطل السابق لسباق "فورمولا رينو 3.5" والسائق الشاب في سباقات "فورمولا 1"، حيث قاد السائقان سيارة فريق "نيسان إي. دامس" رقم 22.

وبانتهاء هذه المرحلة التجريبية الآن، سوف يواصل فريق "نيسان إي. دامس" الاستعدادات خارج نطاق حلبات السباق، حيث يتبقى قرابة 40 يوماً على انطلاق المرحلة الأولى من السباق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 15 ديسمبر المقبل.

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