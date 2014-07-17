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"الجبير" يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع وزير خارجية فنلندا

خلال استقباله اليوم في جدة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في جدة اليوم، وزير خارجية جمهورية فنلندا رئيس دورة المجلس الأوروبي، بيكا هافستو، ومرافقه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة القرن الأفريقي أليكساندر روندوس.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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"الجبير" يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع وزير خارجية فنلندا
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في جدة اليوم، وزير خارجية جمهورية فنلندا رئيس دورة المجلس الأوروبي، بيكا هافستو، ومرافقه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة القرن الأفريقي أليكساندر روندوس.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
05:21 PM

"الجبير" يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع وزير خارجية فنلندا

خلال استقباله اليوم في جدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في جدة اليوم، وزير خارجية جمهورية فنلندا رئيس دورة المجلس الأوروبي، بيكا هافستو، ومرافقه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة القرن الأفريقي أليكساندر روندوس.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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