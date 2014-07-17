واستعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في جدة اليوم، وزير خارجية جمهورية فنلندا رئيس دورة المجلس الأوروبي، بيكا هافستو، ومرافقه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة القرن الأفريقي أليكساندر روندوس.

"الجبير" يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع وزير خارجية فنلندا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-17 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في جدة اليوم، وزير خارجية جمهورية فنلندا رئيس دورة المجلس الأوروبي، بيكا هافستو، ومرافقه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة القرن الأفريقي أليكساندر روندوس. واستعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 05:21 PM

"الجبير" يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع وزير خارجية فنلندا خلال استقباله اليوم في جدة





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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في جدة اليوم، وزير خارجية جمهورية فنلندا رئيس دورة المجلس الأوروبي، بيكا هافستو، ومرافقه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة القرن الأفريقي أليكساندر روندوس.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.