"تركي بن هذلول" يناقش مع "صحة نجران" عبر الاتصال المرئي تنفيذ خطة مكافحة كورونا

نوه بالخطوات الجادة والسريعة التي اتخذتها القيادة الرشيدة لمواجهة الجائحة

نوه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بالخطوات الجادة والسريعة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بما يؤكد حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على شعبها.

جاء ذلك عقب مناقشة الأمير تركي بن هذلول اليوم عبر الاتصال المرئي نائب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، حول آخر المستجدات حيال تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد -١٩.

واستمع الأمير تركي بن هذلول خلال الاتصال إلى شرح مفصل عن الاستعدادات التي قامت بها الشؤون الصحية بمنطقة نجران من خلال تفعيل مركز القيادة والتحكم بالمنطقة.

وأوضح الدكتور بني هميم قيام منصة مكافحة العدوى، بالتعاون مع منصة إدارة الالتزام، بعمل تقييم شامل لجميع المنشآت الصحية، شملت ١٠ مستشفيات من وزارة الصحة، ومستشفيَين عسكريَّين، ومستشفى جامعيًّا، و٣ مستشفيات خاصة، و٦٩ مركزًا صحيًّا، ومركزَين صحيَّين بالمطارات، ومركزَين صحيَّين بالمنافذ البرية، تشمل (تقييم البنية التحتية والتجهيزات وعدد وكفاءة القوى العاملة)؛ وعليه أُعدت ونُفذت البرامج التدريبية، ووُفرت الاحتياجات من التجهيزات والإمدادات والقوى العاملة.

وأفاد نائب المدير العام للشؤون الصحية بنجران بتنفيذ برنامج الفحص النشط بالمنطقة؛ إذ قامت فرق التقصي الوبائي من خلاله بالفحص في 36 موقعًا داخل منطقة نجران، شملت المحافظات الخارجية، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 250 جولة إشرافية للإصحاح البيئي والمهني في مساكن العمالة الوافدة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين مستوى الصحة العامة، وتوعيتهم بالوباء.

وأشار الدكتور بني هميم إلى إطلاق 4 مبادرات للتبرع بالدم في المنازل في مدينة نجران ومحافظتَي شرورة وحبونا لتعزيز ثقافة التبرع التطوعي، وتأمين وحدات الدم في مستشفيات المنطقة. كما قدمت مبادرة طبيبك في بيتك أكثر من 1700 استشارة طبية عن طريق تطبيق الواتساب في تخصصات متعددة بمشاركة 18 استشاريًّا، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص من مناطق الفرز البصري والتوعوي منذ إقامتها، وجرى التأكد من عدم وجود أعراض للإصابة لديهم بفيروس كوفيد 19، وتوعيتهم بالطرق الصحيحة للوقاية من الإصابة. كما قدمت المستشفيات والمراكز التخصصية بمنطقة نجران خدماتها لنحو 8095 مستفيدًا ومستفيدة من مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى منذ إطلاقها بداية شهر إبريل الماضي، التي تهدف إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بُعد حفاظًا على سلامتهم.

وأشاد الأمير تركي بن هذلول بالجهود التي يبذلها منسوبو صحة نجران، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها، وأن يرفع هذه الجائحة عن بلادنا، وأن يحفظ لها قيادتها الرشيدة وشعبها النبيل.