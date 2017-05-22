أسعار النفط تتراجع لهذا السبب.. 71.79 دولار للبرميل
العقود الآجلة لخام غرب تكساس "يوليو" انخفضت 59 سنتاً
تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.
وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.54 دولار للبرميل.
أسعار النفط تتراجع لهذا السبب.. 71.79 دولار للبرميل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-05-22
تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.
وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.54 دولار للبرميل.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
11:57 AM
أسعار النفط تتراجع لهذا السبب.. 71.79 دولار للبرميل
العقود الآجلة لخام غرب تكساس "يوليو" انخفضت 59 سنتاً
تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.
وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.54 دولار للبرميل.