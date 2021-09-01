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فيديو لدغة الرعب.. خبيرة تقدم أغرب تفسير لما فعله الثعبان

الصورة التي انتهت بمشهد مخيف

"هذه هي الحادثة الأولى من نوعها"، هكذا علّقت حديقة الحيوانات الروسية على واقعة قيام ثعبان بلدغ فتاة صغيرة على وجهها أثناء التقاط صورة لها، فيما قدمت خبيرة أغرب تفسير لما فعله الثعبان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أول أمس 30 أغسطس في حديقة حيوانات "باترفلاي بارك" في مدينة يكاترينبرج بمنطقة سفيردلوفسك أوبلاست غربي روسيا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفلة فيكتوريا، 5 سنوات، نُقلت إلى المستشفى بعد لدغة الثعبان غير السام.

صورة انتهت بمشهد مخيف

وحسب الفيديو المرعب الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "في كيه"، تم وضع الثعبان الإفريقي ذي الفم المدبب الأحمر، حول عنق الطفلة، ووقفت أمام الكاميرا من أجل التقاط الصور والفيديو، وظل الثعبان يتحرك على صدر الطفلة وكتفيها، وفي لحظة ما كان يلمس رقبتها ووجهها حين شعرت الأم أن هناك خطأ ما، مدّت الأم يدها، لكن الثعبان كان أسرع وعضّ خد الفتاة، فيما سارعت الأم بإبعاد فم الثعبان وسط صراخ ورعب الصغيرة.

وقال والد الفتاة "فلاديمير" لوسائل إعلام محلية: "ذهبت لاصطحاب زوجتي وأولادي، فأخبروني أن ابنتي الصغرى تعرضت للعض من ثعبان".

وأضاف الأب: طلبت من الحديقة دليلاً على أن الثعبان غير سام، كي أطمئن، وقد تم نقل ابنتي إلى المستشفى وهي بخير.

إيقاف التعامل مع الثعابين

وحسب وسائل إعلام محلية، قام مسؤولو الحديقة بالاتصال بوالدي الفتاة لتسوية الأمر بشكل ودي.

وقال مسؤولو الحديقة إنها المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث، مؤكدين أنه يُسمح للزوار بالتعامل مع الثعابين وفقًا للقانون.

وأضاف المسؤولون أنهم سيوقفون أنشطة التعامل مع الثعابين؛ لمنع حدوث موقف مماثل في المستقبل.

أغرب تفسير للحادث

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الطفلة تناولت وجبة دجاج، كما لعبت مع الكتاكيت في الحديقة، قبل التعامل مع الثعبان والتقاط الصور، وهو ما دفع الخبيرة إيكاترينا يوفاروفا، لتقديم أغرب تفسير للحادث، حيث قالت: "إن الأفاعي حساسة جدًا للرائحة خاصة إذا كانت جائعة، وربما شم الثعبان رائحة الدجاج أو الكتاكيت على جلد الطفلة، فأصبحت بالنسبة له رائحة الفريسة، واستفزت الثعبان فلدغها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو لدغة الرعب.. خبيرة تقدم أغرب تفسير لما فعله الثعبان
سبق

"هذه هي الحادثة الأولى من نوعها"، هكذا علّقت حديقة الحيوانات الروسية على واقعة قيام ثعبان بلدغ فتاة صغيرة على وجهها أثناء التقاط صورة لها، فيما قدمت خبيرة أغرب تفسير لما فعله الثعبان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أول أمس 30 أغسطس في حديقة حيوانات "باترفلاي بارك" في مدينة يكاترينبرج بمنطقة سفيردلوفسك أوبلاست غربي روسيا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفلة فيكتوريا، 5 سنوات، نُقلت إلى المستشفى بعد لدغة الثعبان غير السام.

صورة انتهت بمشهد مخيف

وحسب الفيديو المرعب الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "في كيه"، تم وضع الثعبان الإفريقي ذي الفم المدبب الأحمر، حول عنق الطفلة، ووقفت أمام الكاميرا من أجل التقاط الصور والفيديو، وظل الثعبان يتحرك على صدر الطفلة وكتفيها، وفي لحظة ما كان يلمس رقبتها ووجهها حين شعرت الأم أن هناك خطأ ما، مدّت الأم يدها، لكن الثعبان كان أسرع وعضّ خد الفتاة، فيما سارعت الأم بإبعاد فم الثعبان وسط صراخ ورعب الصغيرة.

وقال والد الفتاة "فلاديمير" لوسائل إعلام محلية: "ذهبت لاصطحاب زوجتي وأولادي، فأخبروني أن ابنتي الصغرى تعرضت للعض من ثعبان".

وأضاف الأب: طلبت من الحديقة دليلاً على أن الثعبان غير سام، كي أطمئن، وقد تم نقل ابنتي إلى المستشفى وهي بخير.

إيقاف التعامل مع الثعابين

وحسب وسائل إعلام محلية، قام مسؤولو الحديقة بالاتصال بوالدي الفتاة لتسوية الأمر بشكل ودي.

وقال مسؤولو الحديقة إنها المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث، مؤكدين أنه يُسمح للزوار بالتعامل مع الثعابين وفقًا للقانون.

وأضاف المسؤولون أنهم سيوقفون أنشطة التعامل مع الثعابين؛ لمنع حدوث موقف مماثل في المستقبل.

أغرب تفسير للحادث

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الطفلة تناولت وجبة دجاج، كما لعبت مع الكتاكيت في الحديقة، قبل التعامل مع الثعبان والتقاط الصور، وهو ما دفع الخبيرة إيكاترينا يوفاروفا، لتقديم أغرب تفسير للحادث، حيث قالت: "إن الأفاعي حساسة جدًا للرائحة خاصة إذا كانت جائعة، وربما شم الثعبان رائحة الدجاج أو الكتاكيت على جلد الطفلة، فأصبحت بالنسبة له رائحة الفريسة، واستفزت الثعبان فلدغها".

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
05:50 PM

فيديو لدغة الرعب.. خبيرة تقدم أغرب تفسير لما فعله الثعبان

الصورة التي انتهت بمشهد مخيف

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,595

"هذه هي الحادثة الأولى من نوعها"، هكذا علّقت حديقة الحيوانات الروسية على واقعة قيام ثعبان بلدغ فتاة صغيرة على وجهها أثناء التقاط صورة لها، فيما قدمت خبيرة أغرب تفسير لما فعله الثعبان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أول أمس 30 أغسطس في حديقة حيوانات "باترفلاي بارك" في مدينة يكاترينبرج بمنطقة سفيردلوفسك أوبلاست غربي روسيا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفلة فيكتوريا، 5 سنوات، نُقلت إلى المستشفى بعد لدغة الثعبان غير السام.

صورة انتهت بمشهد مخيف

وحسب الفيديو المرعب الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي الروسي "في كيه"، تم وضع الثعبان الإفريقي ذي الفم المدبب الأحمر، حول عنق الطفلة، ووقفت أمام الكاميرا من أجل التقاط الصور والفيديو، وظل الثعبان يتحرك على صدر الطفلة وكتفيها، وفي لحظة ما كان يلمس رقبتها ووجهها حين شعرت الأم أن هناك خطأ ما، مدّت الأم يدها، لكن الثعبان كان أسرع وعضّ خد الفتاة، فيما سارعت الأم بإبعاد فم الثعبان وسط صراخ ورعب الصغيرة.

وقال والد الفتاة "فلاديمير" لوسائل إعلام محلية: "ذهبت لاصطحاب زوجتي وأولادي، فأخبروني أن ابنتي الصغرى تعرضت للعض من ثعبان".

وأضاف الأب: طلبت من الحديقة دليلاً على أن الثعبان غير سام، كي أطمئن، وقد تم نقل ابنتي إلى المستشفى وهي بخير.

إيقاف التعامل مع الثعابين

وحسب وسائل إعلام محلية، قام مسؤولو الحديقة بالاتصال بوالدي الفتاة لتسوية الأمر بشكل ودي.

وقال مسؤولو الحديقة إنها المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث، مؤكدين أنه يُسمح للزوار بالتعامل مع الثعابين وفقًا للقانون.

وأضاف المسؤولون أنهم سيوقفون أنشطة التعامل مع الثعابين؛ لمنع حدوث موقف مماثل في المستقبل.

أغرب تفسير للحادث

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الطفلة تناولت وجبة دجاج، كما لعبت مع الكتاكيت في الحديقة، قبل التعامل مع الثعبان والتقاط الصور، وهو ما دفع الخبيرة إيكاترينا يوفاروفا، لتقديم أغرب تفسير للحادث، حيث قالت: "إن الأفاعي حساسة جدًا للرائحة خاصة إذا كانت جائعة، وربما شم الثعبان رائحة الدجاج أو الكتاكيت على جلد الطفلة، فأصبحت بالنسبة له رائحة الفريسة، واستفزت الثعبان فلدغها".

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