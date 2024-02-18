مصادر: "بلدي عفيف" يطالب البلدية بقرارات إنشاء "المطبات الصناعية"

بعد شكاوى الأهالي المستمرة من كثرتها بشوارع المحافظة

قالت مصادر لـ"سبق" إن المجلس البلدي بعفيف طالب البلدية بتزويده بقرارات إنشاء المطبات الصناعية المنتشرة في شوارع المحافظة للوقوف على نظاميتها.

وأضاف المصدر أنه بناء على ما يرد من البلدية سيدرس أعضاء المجلس القرارات التي بموجبها أنشئ المطب الصناعي، وإلغاء جميع القرارات التي لم تقرها اللجنة المختصة إن وجدت.

وأردف أن المجلس استقبل مطالبات عدة من الأهالي بضرورة الحد من المطبات الصناعية وإعادة تأهيل القائم الضروري، منها بما يتوافق مع القياسات الهندسية التي لا تزعج المارة ولا تؤذي المركبات.