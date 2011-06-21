وتنوعت المخالفات ما بين: منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة "أسود وأبيض"، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقروءة".
شارك في الجولات الرقابية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتنوعت المخالفات ما بين: منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة "أسود وأبيض"، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقروءة".
شارك في الجولات الرقابية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
11:51 PM
"أنفوجرافيك".. 66 ألف مخالفة تكشفها الجولات الرقابية على منتجات الإنارة
وتنوعت المخالفات ما بين: منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة "أسود وأبيض"، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقروءة".
شارك في الجولات الرقابية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.