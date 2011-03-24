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نائب وزير الدفاع: المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن

أكد: مبادرة الوقف الشامل لإطلاق النار تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن، مبيناً أن ما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية، مروراً بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل، وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية.

وقال: "‏إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني، ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الإيرانية، ونأمل سرعة قبولهم بها للبدء لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام".

وأضاف: "سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، ونؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة".

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نائب وزير الدفاع: المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن
سبق

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن، مبيناً أن ما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية، مروراً بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل، وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية.

وقال: "‏إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني، ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الإيرانية، ونأمل سرعة قبولهم بها للبدء لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام".

وأضاف: "سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، ونؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة".

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
07:44 PM

نائب وزير الدفاع: المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن

أكد: مبادرة الوقف الشامل لإطلاق النار تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني

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منصور الشلاقي - الرياض
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أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن، مبيناً أن ما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية، مروراً بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل، وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية.

وقال: "‏إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني، ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الإيرانية، ونأمل سرعة قبولهم بها للبدء لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام".

وأضاف: "سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، ونؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة".

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