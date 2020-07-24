النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

"راصد جوي" يحذّر من لبس "الكبك".. خطر الصواعق مُحدِق

ضمن 10 محاذير طالَبَ بتحنبها أثناء حدوث العواصف الرعدية

حذّر الراصد الجوي صالح الشيخي، من 10 أفعال يجب تجنبها أثناء حدوث العواصف الرعدية، والتصوير بالقرب منها؛ لافتًا إلى أنها كل عام تسجل إصابات ووفيات.

وطالَبَ "الشيخي" عبر حسابه في "تويتر"، باتخاذ إجراءات السلامة لتجنب مخاطر الصعق؛ ومنها تفادي استخدام الجوال والراديو والبلوتوث وربط الواي فاي، والتصوير.

وأشار "الشيخي" إلى أنه يجب تجنب إظهار الأطراف خارج السيارة، وملامسة معادن الديكور داخل السيارة، إلى جانب تفادي لبس الكبك، والجلوس تحت الأشجار الكثيفة، والمشي حافي القدمين.

الراصد الجوي صالح الشيخي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"راصد جوي" يحذّر من لبس "الكبك".. خطر الصواعق مُحدِق
سبق

حذّر الراصد الجوي صالح الشيخي، من 10 أفعال يجب تجنبها أثناء حدوث العواصف الرعدية، والتصوير بالقرب منها؛ لافتًا إلى أنها كل عام تسجل إصابات ووفيات.

وطالَبَ "الشيخي" عبر حسابه في "تويتر"، باتخاذ إجراءات السلامة لتجنب مخاطر الصعق؛ ومنها تفادي استخدام الجوال والراديو والبلوتوث وربط الواي فاي، والتصوير.

وأشار "الشيخي" إلى أنه يجب تجنب إظهار الأطراف خارج السيارة، وملامسة معادن الديكور داخل السيارة، إلى جانب تفادي لبس الكبك، والجلوس تحت الأشجار الكثيفة، والمشي حافي القدمين.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:53 PM

"راصد جوي" يحذّر من لبس "الكبك".. خطر الصواعق مُحدِق

ضمن 10 محاذير طالَبَ بتحنبها أثناء حدوث العواصف الرعدية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
5,703

حذّر الراصد الجوي صالح الشيخي، من 10 أفعال يجب تجنبها أثناء حدوث العواصف الرعدية، والتصوير بالقرب منها؛ لافتًا إلى أنها كل عام تسجل إصابات ووفيات.

وطالَبَ "الشيخي" عبر حسابه في "تويتر"، باتخاذ إجراءات السلامة لتجنب مخاطر الصعق؛ ومنها تفادي استخدام الجوال والراديو والبلوتوث وربط الواي فاي، والتصوير.

وأشار "الشيخي" إلى أنه يجب تجنب إظهار الأطراف خارج السيارة، وملامسة معادن الديكور داخل السيارة، إلى جانب تفادي لبس الكبك، والجلوس تحت الأشجار الكثيفة، والمشي حافي القدمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,994
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,144

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة