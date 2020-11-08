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الإمارات تسجل 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

من جنسيات مختلفة ليبلغ مجموع الحالات 142,143 حالة

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 142,143 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138,291 حالة.


كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 142,143 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138,291 حالة.


كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
01:51 PM

الإمارات تسجل 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

من جنسيات مختلفة ليبلغ مجموع الحالات 142,143 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 142,143 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138,291 حالة.


كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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