ضمن مساعي المجموعة لتعزيز استثماراتها.. سدكو القابضة تعيّن ريان نقادي رئيساً تنفيذياً

تهدف الى المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق الازدهار للأجيال القادمة

أعلنت سدكو القابضة، الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات المسؤولة والمستدامة، تعيين المهندس ريان محمد نقادي، رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة.

يأتي هذا التعيين ضمن مسيرة المجموعة الساعية إلى تعزيز استثماراتها ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق الازدهار للأجيال القادمة.

شغل نقادي قبل انضمامه إلى سدكو القابضة منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، حيث عمل مع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية لتطوير وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل والمرافق العامة ووسائل الإعلام.

ويتمتع نقادي بخبرة عملية تتجاوز الـعشرين عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تولى قيادة العديد من المشاريع الضخمة في القطاعات المالية، والمرافق العامة، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، ومواد البناء.

ويشغل أيضاً عضوية مجالس إدارات ولجانٍ تنفيذية في عدد من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، وبانضمامه إلى سدكو القابضة، سيسهم من خلال مهاراته القيادية المتميزة وخبراته المتنوعة في دعم المجموعة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وقال رئيس مجلس إدارة سدكو القابضة صالح بن سالم بن محفوظ: "يسعدنا انضمام المهندس ريان نقادي إلى المجموعة لقيادة دفتها نحو المزيد من النجاح بإذن الله. ستسهم خبراته وشبكة العلاقات الواسعة التي يمتلكها في تعزيز طموحاتنا لنرتقي بدورنا في دعم جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وباعتبارنا من أكبر الشركات الاستثمارية المسؤولة والمستدامة الخاصة في المملكة، فإن انضمام المهندس ريان نقادي إلى المجموعة سيدعم جهودنا لمواصلة النمو والتوسع، وسيثري خبراتنا في مجال ممارسات الاستدامة وانتقاء الشركات التي ينسجم نهجها مع مبادئنا الراسخة، ودعم تنمية المواهب المحلية، وتعزيز المجتمعات التي نعمل فيها".

وأضاف: "بالنيابة عن جميع مساهمي سدكو القابضة، أود أن أُعرب عن خالص امتناننا وشكرنا للأستاذ حسن الجابري على جهوده المخلصة وتفانيه في عمله وقيادته للمجموعة بنجاح وكفاءة. فخلال فترة عمله معنا، تعززت قدرات المجموعة وخبراتها في مجالات الاستثمار وإدارة الثروات، وأصبحنا أول شركة لإدارة الأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم وأول شركة سعودية توقع وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، كما حصدنا الكثير من الجوائز التكريمية عن نهجنا الاستثماري المبتكر الذي يمتزج فيه الالتزام بمبادئ الشريعة مع أفضل قواعد ومبادئ الاستثمار المسؤول. لقد كان الجابري قدوة حسنة لمواهبنا الشابة، قاد المجموعة باقتدار وحكمة، فنسأل الله له دوام التوفيق والسداد في مساعيه المستقبلية".

وبمناسبة تعيينه، قال ريان نقادي، الرئيس التنفيذي لـ "سدكو القابضة": "يسعدني الانضمام إلى إحدى أكبر وأعرق الشركات الاستثمارية الخاصة في المملكة العربية السعودية. تتمتع سدكو القابضة بتاريخ حافل بالنجاحات يمتد لأكثر من 45 عاماً أظهرت خلالها أداءً استثنائياً في تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة واستثمرت بشكل مكثف في شركات ناجحة ودعمت نموها وربحيتها، معتمدة نهجاً استثمارياً مسؤولاً ومتطوراً في إدارة الأصول والثروات. كما اكتسبت المجموعة سمعة طيبة واحتراماً كبيراً لمساهماتها الاستباقية في دعم ازدهار المجتمع عبر برامجها ومبادراتها الاجتماعية وبالأخص برامج تعزيز وتنمية ثقافة الوعي المالي، وتنمية مهارات موظفيها المتميزين والاستثمار في تطورهم المهني. أتطلع إلى العمل من كثب مع مجلس إدارة المجموعة وفريق إدارتها التنفيذية بما يحقق أهدافها وتطلعات مساهميها، وبما يرسخ مكانتها كشريك استثماري موثوق بفريق عمل متميز من ذوي الخبرة والكفاءة، متطلعين لأن نكون مساهمين فاعلين في تمكين النمو المتسارع للقطاع الخاص في المملكة".