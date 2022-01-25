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الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في تعدين البيتكوين.. والصين تبتعد عن المنافسة

كازاخستان ثانية وتلتها روسيا وفي المرتبة الرابعة وأيرلندا خامسة بحصة تبلغ 4.7%

استمرت الولايات المتحدة في تصدر دول العالم في تعدين البيتكوين من خلال استحواذها على 35.4% من إجمالي معدلات تعدين اكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والبالغة 680.2 مليار دولار، فيما ابتعدت الصين من قائمة الدول الخمسة الأولى لتعدين البتكوين.

وبحسب بيانات مركز كامبريدج للتمويل البديل، جاءت كازاخستان في المرتبة الثانية بنصيب 18.1% وتلتها روسيا بحصة تقدر بنحو 11.3% وفي المرتبة الرابعة كندا بنسبة 9.55% وايرلندا في المرتبة الخامسة بحصة تبلغ 4.7% .

وتطورت معدلات سرعة التعدين الشهرية في أمريكا خلال السنة الماضية مقارنة ببقية الدول وتمكنت الولايات المتحدة من إزاحة الصين من موقع صدارة تعدين البتكوين بداية من السنة الماضية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في تعدين البيتكوين.. والصين تبتعد عن المنافسة
سبق

استمرت الولايات المتحدة في تصدر دول العالم في تعدين البيتكوين من خلال استحواذها على 35.4% من إجمالي معدلات تعدين اكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والبالغة 680.2 مليار دولار، فيما ابتعدت الصين من قائمة الدول الخمسة الأولى لتعدين البتكوين.

وبحسب بيانات مركز كامبريدج للتمويل البديل، جاءت كازاخستان في المرتبة الثانية بنصيب 18.1% وتلتها روسيا بحصة تقدر بنحو 11.3% وفي المرتبة الرابعة كندا بنسبة 9.55% وايرلندا في المرتبة الخامسة بحصة تبلغ 4.7% .

وتطورت معدلات سرعة التعدين الشهرية في أمريكا خلال السنة الماضية مقارنة ببقية الدول وتمكنت الولايات المتحدة من إزاحة الصين من موقع صدارة تعدين البتكوين بداية من السنة الماضية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
10:48 PM

الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في تعدين البيتكوين.. والصين تبتعد عن المنافسة

كازاخستان ثانية وتلتها روسيا وفي المرتبة الرابعة وأيرلندا خامسة بحصة تبلغ 4.7%

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خالد علي - الرياض
2
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استمرت الولايات المتحدة في تصدر دول العالم في تعدين البيتكوين من خلال استحواذها على 35.4% من إجمالي معدلات تعدين اكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والبالغة 680.2 مليار دولار، فيما ابتعدت الصين من قائمة الدول الخمسة الأولى لتعدين البتكوين.

وبحسب بيانات مركز كامبريدج للتمويل البديل، جاءت كازاخستان في المرتبة الثانية بنصيب 18.1% وتلتها روسيا بحصة تقدر بنحو 11.3% وفي المرتبة الرابعة كندا بنسبة 9.55% وايرلندا في المرتبة الخامسة بحصة تبلغ 4.7% .

وتطورت معدلات سرعة التعدين الشهرية في أمريكا خلال السنة الماضية مقارنة ببقية الدول وتمكنت الولايات المتحدة من إزاحة الصين من موقع صدارة تعدين البتكوين بداية من السنة الماضية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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