رياح وسحب وتدني رؤية.. "الأرصاد" ينبّه محافظتَيْن

في حالة تستمر حتى الـ 9 مساءً

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.