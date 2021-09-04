رياح وسحب وتدني رؤية.. "الأرصاد" ينبّه محافظتَيْن
في حالة تستمر حتى الـ 9 مساءً
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.
رياح وسحب وتدني رؤية.. "الأرصاد" ينبّه محافظتَيْن
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-04
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
12:11 PM
رياح وسحب وتدني رؤية.. "الأرصاد" ينبّه محافظتَيْن
في حالة تستمر حتى الـ 9 مساءً
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الـ 9 مساءً.