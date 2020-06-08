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سماء المملكة تواعد كسوفاً حلقياً للشمس أواخر شوال.. يشاهد بمكة والذروة هنا

يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة أو يقع بينهما

تشهد سماء المملكة -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد 21 يونيو 2020م، كسوفاً حلقياً للشمس، يشاهد في محافظة شرورة بنسبة 96.16% ويستمر نحو ساعتين و42 دقيقة.

وأوضح المركز الوطني للفلك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن هذا الكسوف يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة، كما يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويكون القمر في أبعد نقطة ويظهر قرصه أصغر من قرص الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة.

وبيّن المركز، أن الكسوف الحلقي للشمس سيشاهد في منطقة مكة المكرّمة عند الساعة 7:04 صباحاً وستكون ذروته عند الساعة 8:12 صباحاً، في حين ستكون نهايته عند الساعة 9:31 صباحاً، وتصل مدته 2:27 دقيقة، بنسبة 70.88%، أما في منطقة الرياض، فسيشاهد عند الساعة 7:10 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:23 صباحاً، في حين ستكون نهايته عند الساعة 9:49 صباحاً، وتصل مدته 2:39 دقيقة، بنسبة 73%.

وفي المنطقة الشرقية، سيشاهد الكسوف عند الساعة 7:14 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:30 صباحاً، بينما ستكون نهايته عند الساعة 9:59 صباحاً، وتصل مدته 2:45 دقيقة، بنسبة 73.70%، في حين سيشاهد الكسوف على محافظة شرورة عند الساعة 6:59 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:13 صباحاً، وستكون نهايته عند الساعة 9:41 صباحاً.

كسوفاً حلقياً للشمس محافظة شرورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سماء المملكة تواعد كسوفاً حلقياً للشمس أواخر شوال.. يشاهد بمكة والذروة هنا
سبق

تشهد سماء المملكة -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد 21 يونيو 2020م، كسوفاً حلقياً للشمس، يشاهد في محافظة شرورة بنسبة 96.16% ويستمر نحو ساعتين و42 دقيقة.

وأوضح المركز الوطني للفلك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن هذا الكسوف يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة، كما يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويكون القمر في أبعد نقطة ويظهر قرصه أصغر من قرص الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة.

وبيّن المركز، أن الكسوف الحلقي للشمس سيشاهد في منطقة مكة المكرّمة عند الساعة 7:04 صباحاً وستكون ذروته عند الساعة 8:12 صباحاً، في حين ستكون نهايته عند الساعة 9:31 صباحاً، وتصل مدته 2:27 دقيقة، بنسبة 70.88%، أما في منطقة الرياض، فسيشاهد عند الساعة 7:10 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:23 صباحاً، في حين ستكون نهايته عند الساعة 9:49 صباحاً، وتصل مدته 2:39 دقيقة، بنسبة 73%.

وفي المنطقة الشرقية، سيشاهد الكسوف عند الساعة 7:14 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:30 صباحاً، بينما ستكون نهايته عند الساعة 9:59 صباحاً، وتصل مدته 2:45 دقيقة، بنسبة 73.70%، في حين سيشاهد الكسوف على محافظة شرورة عند الساعة 6:59 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:13 صباحاً، وستكون نهايته عند الساعة 9:41 صباحاً.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
12:11 PM

سماء المملكة تواعد كسوفاً حلقياً للشمس أواخر شوال.. يشاهد بمكة والذروة هنا

يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة أو يقع بينهما

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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تشهد سماء المملكة -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد 21 يونيو 2020م، كسوفاً حلقياً للشمس، يشاهد في محافظة شرورة بنسبة 96.16% ويستمر نحو ساعتين و42 دقيقة.

وأوضح المركز الوطني للفلك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن هذا الكسوف يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة، كما يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويكون القمر في أبعد نقطة ويظهر قرصه أصغر من قرص الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة.

وبيّن المركز، أن الكسوف الحلقي للشمس سيشاهد في منطقة مكة المكرّمة عند الساعة 7:04 صباحاً وستكون ذروته عند الساعة 8:12 صباحاً، في حين ستكون نهايته عند الساعة 9:31 صباحاً، وتصل مدته 2:27 دقيقة، بنسبة 70.88%، أما في منطقة الرياض، فسيشاهد عند الساعة 7:10 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:23 صباحاً، في حين ستكون نهايته عند الساعة 9:49 صباحاً، وتصل مدته 2:39 دقيقة، بنسبة 73%.

وفي المنطقة الشرقية، سيشاهد الكسوف عند الساعة 7:14 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:30 صباحاً، بينما ستكون نهايته عند الساعة 9:59 صباحاً، وتصل مدته 2:45 دقيقة، بنسبة 73.70%، في حين سيشاهد الكسوف على محافظة شرورة عند الساعة 6:59 صباحاً، وستكون ذروته عند الساعة 8:13 صباحاً، وستكون نهايته عند الساعة 9:41 صباحاً.

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