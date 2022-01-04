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تدشين أطول مضمار للمشاة في السيح

يتوسط عددًا من الأحياء غربي المدينة

دُشّن في مدينة السيح هذا الأسبوع، "ممشى وادي غياضه"، الذي يُعد أطول مضمار للمشاة في المدينة بطول تجاوز 5 كلم.
ويتميز الممشى الجديد بتوسّطه بين عدد من الأحياء في غربي مدينة السيح، وتحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة نظير محاذاته لحركة مرور المركبات، حيث اشتمل على مضمار مخصص للدراجات الهوائية، ومواقف مخصصة للدراجات والخدمات العامة.‏

جدير بالذكر أن مدينة السيح تشهد نقلة نوعية في مشاريعها التجميلية الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري بالمدينة، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدشين أطول مضمار للمشاة في السيح
سبق

دُشّن في مدينة السيح هذا الأسبوع، "ممشى وادي غياضه"، الذي يُعد أطول مضمار للمشاة في المدينة بطول تجاوز 5 كلم.
ويتميز الممشى الجديد بتوسّطه بين عدد من الأحياء في غربي مدينة السيح، وتحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة نظير محاذاته لحركة مرور المركبات، حيث اشتمل على مضمار مخصص للدراجات الهوائية، ومواقف مخصصة للدراجات والخدمات العامة.‏

جدير بالذكر أن مدينة السيح تشهد نقلة نوعية في مشاريعها التجميلية الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري بالمدينة، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
04:01 PM

تدشين أطول مضمار للمشاة في السيح

يتوسط عددًا من الأحياء غربي المدينة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,458

دُشّن في مدينة السيح هذا الأسبوع، "ممشى وادي غياضه"، الذي يُعد أطول مضمار للمشاة في المدينة بطول تجاوز 5 كلم.
ويتميز الممشى الجديد بتوسّطه بين عدد من الأحياء في غربي مدينة السيح، وتحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة نظير محاذاته لحركة مرور المركبات، حيث اشتمل على مضمار مخصص للدراجات الهوائية، ومواقف مخصصة للدراجات والخدمات العامة.‏

جدير بالذكر أن مدينة السيح تشهد نقلة نوعية في مشاريعها التجميلية الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري بالمدينة، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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