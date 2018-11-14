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وزير الخارجية يستقبل سفيرَي العراق والأردن لدى المملكة

بحثوا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، وسفير المملكة الأردنية لدى المملكة علي الكايد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات بين المملكة والأشقاء، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء: نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية فيصل العامودي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل سفيرَي العراق والأردن لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، وسفير المملكة الأردنية لدى المملكة علي الكايد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات بين المملكة والأشقاء، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء: نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية فيصل العامودي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
06:59 PM

وزير الخارجية يستقبل سفيرَي العراق والأردن لدى المملكة

بحثوا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، وسفير المملكة الأردنية لدى المملكة علي الكايد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات بين المملكة والأشقاء، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء: نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية فيصل العامودي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.

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