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"العتيبي" مستشارًا ومشرفًا على مكتب رئيس أم القرى

أصدر رئيس جامعة أم القرى، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، قرارًا إداريًا، بتكليف الدكتور يوسف بن عايض العتيبي، مستشارًا ومشرفًا عامًا على مكتبه.

وثمن الدكتور "العتيبي"، ثقة رئيس الجامعة، متعهدًا بأنه سيعمل على مواكبة الحراك الأكاديمي والبحثي، وتسريع الأعمال، وسط خلق بيئة إدارية جاذبة للعمل، لينعكس أثرها على نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع الجامعي.

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"العتيبي" مستشارًا ومشرفًا على مكتب رئيس أم القرى
سبق

أصدر رئيس جامعة أم القرى، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، قرارًا إداريًا، بتكليف الدكتور يوسف بن عايض العتيبي، مستشارًا ومشرفًا عامًا على مكتبه.

وثمن الدكتور "العتيبي"، ثقة رئيس الجامعة، متعهدًا بأنه سيعمل على مواكبة الحراك الأكاديمي والبحثي، وتسريع الأعمال، وسط خلق بيئة إدارية جاذبة للعمل، لينعكس أثرها على نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع الجامعي.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
05:07 PM

"العتيبي" مستشارًا ومشرفًا على مكتب رئيس أم القرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر رئيس جامعة أم القرى، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، قرارًا إداريًا، بتكليف الدكتور يوسف بن عايض العتيبي، مستشارًا ومشرفًا عامًا على مكتبه.

وثمن الدكتور "العتيبي"، ثقة رئيس الجامعة، متعهدًا بأنه سيعمل على مواكبة الحراك الأكاديمي والبحثي، وتسريع الأعمال، وسط خلق بيئة إدارية جاذبة للعمل، لينعكس أثرها على نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع الجامعي.

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