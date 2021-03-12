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الأرصاد: 18 محافظة بالرياض تحت وطأة غبار اليوم حتى 9 مساءً

"الصحة" توصي بعدة خطوات للوقاية أثاره

دعا المركز الوطني للأرصاد سكان 18 محافظة بمنطقة الرياض، بالإضافة للعاصمة لتوخي الحيطة والحذر من موجة الغبار والعواصف الرملية التي تضرب هذه المناطق وستؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وشملت هذه المناطق، العاصمة الرياض ومحافظات (الحريق، القويعية، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء).

وأوضحت "الأرصاد" أن هذه الحالة متوقع أن تستمر الساعة 9 مساءً، حيث تتأثر هذه المناطق بعواصف رملية ورياح سطحية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.

من جهة أخرى، أوصت وزارة الصحة بالوقاية من التعرض لآثار الغبار، وذلك من خلال الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، مع الحرص على ارتداء الكمامة ذات خاصية التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.


ولمرضى الربو بأن يصطحبوا معهم دومًا بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب، والتوجه لأقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: 18 محافظة بالرياض تحت وطأة غبار اليوم حتى 9 مساءً
سبق

دعا المركز الوطني للأرصاد سكان 18 محافظة بمنطقة الرياض، بالإضافة للعاصمة لتوخي الحيطة والحذر من موجة الغبار والعواصف الرملية التي تضرب هذه المناطق وستؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وشملت هذه المناطق، العاصمة الرياض ومحافظات (الحريق، القويعية، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء).

وأوضحت "الأرصاد" أن هذه الحالة متوقع أن تستمر الساعة 9 مساءً، حيث تتأثر هذه المناطق بعواصف رملية ورياح سطحية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.

من جهة أخرى، أوصت وزارة الصحة بالوقاية من التعرض لآثار الغبار، وذلك من خلال الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، مع الحرص على ارتداء الكمامة ذات خاصية التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.


ولمرضى الربو بأن يصطحبوا معهم دومًا بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب، والتوجه لأقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
06:28 PM

الأرصاد: 18 محافظة بالرياض تحت وطأة غبار اليوم حتى 9 مساءً

"الصحة" توصي بعدة خطوات للوقاية أثاره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا المركز الوطني للأرصاد سكان 18 محافظة بمنطقة الرياض، بالإضافة للعاصمة لتوخي الحيطة والحذر من موجة الغبار والعواصف الرملية التي تضرب هذه المناطق وستؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وشملت هذه المناطق، العاصمة الرياض ومحافظات (الحريق، القويعية، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء).

وأوضحت "الأرصاد" أن هذه الحالة متوقع أن تستمر الساعة 9 مساءً، حيث تتأثر هذه المناطق بعواصف رملية ورياح سطحية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.

من جهة أخرى، أوصت وزارة الصحة بالوقاية من التعرض لآثار الغبار، وذلك من خلال الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، مع الحرص على ارتداء الكمامة ذات خاصية التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.


ولمرضى الربو بأن يصطحبوا معهم دومًا بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب، والتوجه لأقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

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